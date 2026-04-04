Oster-Desserts: 4 Rezepte, die auf keinem Festtagstisch fehlen dürfen

Kein Osterfest ohne eine Torte, ein Osterlamm, Kekse und eine Roulade! Mit Ihrem Easter Sweet Table knacken Sie garantiert den Naschkatzen-Highscore.
Oster-Buttercreme-Torte
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ZUTATEN FÜR 1 FORM (18 CM)
Für den Teig:
- 8 Eier
- 1 EL Zitronensaft
- 200 g gesiebter Staubzucker
- 200 g Mehl
- 50 g Speisestärke
- 2 TL Backpulver
Für die Buttercreme:
- 1 Vanilleschote
- 1 l Milch
- 5 Eigelb
- 80 g Zucker
- 60 g Speisestärke
- 500 g weiche Butter
- 250 g Staubzucker
- rote Lebensmittelfarbe
Außerdem:
- 800 g Erdbeeren
- 6 cl Orangenlikör
- 6 cl Läuterzucker gelbe,
- rote und grüne Lebensmittelfarbe
- 9 bunte Zuckereier zum Verzieren
- Zuckerdekor zum Bestreuen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 10 MIN + 4 H KÜHLEN
- Den Backofen auf 170 °C Heißluft vorheizen. Die Böden von 2 hohen Springformen (ca. 18 cm) mit Backpapier auslegen.
- Für den Teig die Eier trennen. Das Eiweiß mit dem Zitronensaft steif schlagen, dabei die Hälfte des Staubzuckers nach und nach unterrühren. Eigelb mit dem übrigen Staubzucker cremig rühren und den Eischnee darauf geben. Das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver darübersieben und mit dem Eischnee unterheben.
- Den Teig auf beide Springformen verteilen, die Oberfläche glattstreichen und im Ofen 35–40 Minuten backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Die Kuchen vorsichtig aus den Formen lösen, auf ein Gitter stürzen und auskühlen lassen.
- Für die Buttercreme die Vanilleschote längs halbieren und das Mark herausschaben. Etwa 2/3 der Milch mit Mark und Schote aufkochen. Eigelb mit Zucker, Stärke und der übrigen Milch verrühren, in die kochende Vanillemilch gießen und alles unter Rühren kurz andicken lassen. Den Pudding auf Raumtemperatur abkühlen lassen und die Vanilleschote entfernen.
- Die weiche Butter hellcremig rühren, den Staubzucker dazu sieben und unterschlagen, bis die Creme schön glänzt. Dann löffelweise den Vanillepudding einrühren. Die Buttercreme kalt stellen, bis sie streichfähig ist.
- Die Erdbeeren waschen, putzen, abtropfen lassen und in kleine Stücke schneiden. Beide Kuchen waagerecht in 3 Böden teilen. Den Orangenlikör mit dem Läuterzucker verrühren und die Böden damit tränken.
- Jeweils einen Boden auf eine Tortenplatte setzen, dünn mit Buttercreme bestreichen und mit einer Schicht Erdbeeren belegen, dabei ringsum einen schmalen Rand frei lassen. Die Beeren mit Creme bedecken und diese glatt streichen. Jeweils einen zweiten Boden auflegen und ebenso verfahren, dann jeweils den 3. Boden auflegen. Beide Kuchen passgenau aufeinander setzen.
- Die restliche Buttercreme in 7 Teile teilen und 4 davon mit Lebensmittelfarbe zartrosa einfärben. Vom Rest einen Teil weiß lassen, einen hellgelb und einen hellgrün einfärben. Die Torte ringsum mit rosa Buttercreme einstreichen und die Seiten sowie die Oberfläche glattstreichen.
- Die übrige rosa Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Dekortülle füllen und die Torte oben ringsum mit Cremerosetten (9 Rosetten) verzieren. Die weiße, gelbe und grüne Buttercreme jeweils in einen Spritzbeutel mit Dekortülle geben.
- Den unteren Rand der Torte mit einer Bordüre aus kleinen rosa Rosetten verzieren. Darüber eine Bordüre aus weißen Buttercremeblüten und darüber ein schmales Band aus gelben Rosetten aufspritzen.
- Oben auf die Torte (innen neben die rosa Rosetten) ebenfalls eine weiße und gelbe Bordüre spritzen. Den Rand der Torte girlandenartig (Bögen nach oben) mit einer breiteren weißen Blütenbordüre und einer schmaleren gelben und grünen Cremebordüre verzieren.
- An den unteren Spitzen der Girlande jeweils noch eine weiße Cremeblüte mit gelbem Inneren aufspritzen. Auf die rosa Cremerosetten auf der Torte jeweils noch 1 buntes Zuckerei setzen und die Cremebordüren mit Zuckerdekor bestreuen. Die Ostertorte vor dem Servieren 3–4 Stunden kalt stellen.
Karotten-Hasen-Cookies
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ZUTATEN FÜR 14-18 STÜCK
Für den Teig:
- 1 kleine Karotte
- 120 g teilentöltes Mandelmehl
- 60 g Butter in Stücken
- 1 Ei
- 40 g feiner Zucker
- 1 Msp. Muskatpulver
- 1 Msp. Kardamompulver
Zum Garnieren:
- 100 g Staubzucker
- 2 TL Zitronensaft
- 2 EL gehackte Pistazien
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Karotte schälen und fein raspeln. Mit Mandelmehl, Butter, Ei, Zucker, Muskat und Kardamom zu einem glatten Teig verkneten. Dabei nach Bedarf noch etwas Mandelmehl oder Wasser ergänzen.
- Zwischen Backpapier etwa 5 mm dick ausrollen und ca. 30 Minuten kalt stellen. Den Ofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- Aus dem Teig Häschen (7–8 cm Höhe) ausstechen und auf das Blech legen. Etwa 15 Minuten goldbraun backen. Kekse vom Blech nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.
- Zum Garnieren Staubzucker mit Zitronensaft und evtl. etwas Wasser zu einem glatten Guss verrühren. Die Häschen damit bepinseln und am unteren Rand als „Gras“ oder „Schwänzchen“ die Pistazien aufstreuen. Trocknen lassen.
Straciatella-Biskuitroulade
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ZUTATEN FÜR 1 ROULADE
Für den Teig:
- 5 Eier
- 1 Prise Salz
- 100 g Zucker und zum Arbeiten
- 100 g Mehl
- 1 Msp. Backpulver
- 40 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 2 EL Speisestärke
Außerdem:
- 150 g passierte Marillenmarmelade
- 700 ml Obers
- 50 g Staubzucker
- 2 Päckchen Sahnesteif
- 50 g Schokoladenraspel
- 100 g Schokoladeneier
ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech (24 x 30 cm) mit Backpapier belegen. Eier trennen. Das Eiweiß mit Salz und Zucker steif schlagen, dann das Eigelb verquirlen und unterziehen. Mehl, Backpulver, Mandeln und Stärke vermischen, darüberstreuen und unterheben.
- Masse auf das vorbereitete Backblech geben und glattstreichen. Im Ofen auf der mittleren Schiene in 10–15 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe).
- Herausnehmen, auf ein mit Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen, das Backpapier vorsichtig abziehen und die Teigplatte mit dem Tuch von einer langen Seite her aufrollen und abkühlen lassen.
- Marillenmarmelade glatt rühren. Obers mit Staubzucker und Sahnesteif steif schlagen. Biskuitplatte entrollen, zuerst mit einer dünnen Schicht Marmelade und darauf mit gut der Hälfte des Schlagobers bestreichen. Das Ganze wieder behutsam aufrollen und auf eine Tortenplatte setzen.
- Einen EL Obers beiseitestellen, die Schokoladenraspel unter das restliche Obers ziehen und die Roulade damit einstreichen. Die Schokoladeneier zum Teil halbieren, die Schnittfläche dünn mit dem beiseitegestellten Obers bestreichen und mit den ganz belassenen Eiern dekorativ auf der Torte arrangieren. Auf die halben Schokoeier einen Tupfen Marmelade als „Dotter“ setzen.
Osterlamm
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ZUTATEN FÜR 1 LAMM
Für den Teig:
- 200 g weiche Butter und für die Form
- 200 g Zucker
- 4 Eier
- 150 g Mehl
- 50 g Stärke
- 1 TL Backpulver
Für die Buttercreme:
- 200 g weiche Butter
- 150 g Staubzucker
- 250 g Frischkäse (Zimmertemperatur)
- 1 TL Vanilleextrakt rote
- Lebensmittelfarbe
- schwarze Lebensmittelfarbe
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 40 MIN +2 H 30 MIN KÜHLEN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform und 2 Muffinförmchen mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen.
- Butter und Zucker cremig rühren. Nach und nach die Eier zugeben und untermischen. Mehl mit Stärke und Backpulver vermischt darübersieben und alles zu einem glatten Teig verrühren.
- Die Muffinförmchen etwa zu 2/3 mit Teig füllen, den Rest in die Kastenform füllen und gleichmäßig verteilen. Zusammen in den Ofen schieben und goldbraun backen (Stäbchenprobe), die Muffins ca. 25 Minuten und den Kastenkuchen ca. 40 Minuten. Beides abkühlen lassen, aus den Formen lösen und auf einem Gitter auskühlen lassen.
- Für die Buttercreme Butter weiß aufschlagen. Staubzucker nach und nach einsieben. Frischkäse und Vanille rasch untermengen und nach Bedarf kühlen. Etwa 1 EL abnehmen, für Nase und Ohren rosa färben und 1 TL schwarz färben. Jeweils in ein Spritztütchen füllen.
- Von einem Muffin zum Begradigen einen Deckel abschneiden. Ecken vom Kuchen in Körperform abschneiden und abrunden. Muffin mit der Schnittfläche nach unten als Hals auf ein Kuchenende legen und mit einem Holzstäbchen fixieren.
- Den zweiten Muffin darauflegen und als Kopf fixieren. Unteren Rand vom Kuchen leicht abschrägen. Lamm rundherum mit Buttercreme einstreichen. Aus Kuchenresten Ohren schneiden, ansetzen und ebenfalls mit Creme einstreichen. Mindestens 30 Minuten kühlen.
- Übrige Buttercreme in einen Spritzbeutel mit gezackter Tülle füllen und das Lamm verzieren. Mit rosa Creme die Ohren und die Nase aufmalen, mit schwarzer Creme den Mund und die Augen. Mindestens 2 Stunden kühlen. Nach Belieben mit einer Schleife und Blüten dekorieren.
Rezepte von StockFood.