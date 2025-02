Alles geplant: Meghan verlässt Harry nach Liebes-Show

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigten sich in den letzten Tagen im Rahmen der Invictus Games in Vancouver glücklich, wie schon lange nicht, doch das ist nun vorbei.

So glücklich und verliebt sah man die 43-Jährige und den 40-jährigen Sohn des britischen Königs schon lange nicht mehr. In den letzten fünf Tagen war das Paar in Vancouver bei den Invictus Games, wo Meghan ihren Mann unterstützte.

Doch das hat nun ein Ende. Mittlerweile soll die Schauspielerin zurück in Los Angeles sein, wie der Mirror berichtete. Doch von einem Liebes-Aus und Krise keine Spur. Der Grund für die Trennung sind die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet. Die Reise soll schon lange geplant gewesen sein, allerdings aus Sicherheitsgründen geheim gehalten.

Harry hingegen bleibt noch bis zur Abschlusszeremonie der Spiele am Sonntag in Kanada. Unterdessen zeigte sich Meghan beeindruckt und lobt Harry für seinen Einsatz bei den Spielen. Der Monarch rief die Spiele vor 11 Jahren ins Leben, um "einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt" zu bieten, wie auf der offiziellen Homepage der Spiele geschrieben steht. Insgesamt werden 500 Teilnehmer aus 25 Ländern bei dem Event erwartet.