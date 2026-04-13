Andrew demütigte Ex-Frau Sarah Ferguson vor versammelten Gästen

Das Bild des harmonischen Ex-Paares bröckelt: Neue Berichte zeigen, dass das Verhältnis zwischen Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson weit weniger herzlich ist als gedacht. In der Royal Lodge kam es laut einem Experten zu einer schockierenden Herabwürdigung.

Ein Royal-Experte zeichnet derzeit ein kühles Bild vom Zusammenleben der beiden 66-Jährigen. Ein Vorfall aus dem Jahr 2015 in der Royal Lodge zeigt nun das wahre Gesicht der Beziehung. Andrew Mountbatten-Windsor wird vorgeworfen, seine Ex-Frau Sarah Ferguson vor den Augen anderer Gäste aufgrund ihres Aussehens stark herabgesetzt zu haben.

Anwesende Personen beschreiben die Situation als verstörend. Andrew soll den Raum betreten und sofort eine abfällige Bemerkung über Fergusons äußere Erscheinung gemacht haben, was ihr sichtlich unangenehm war. Diese Schilderungen stehen im krassen Gegensatz zur jahrelang gepflegten Darstellung eines harmonischen Ex-Paares. Beobachter vermuten hinter der öffentlichen Fassade eher eine komplexe Zweckbeziehung, die auf gegenseitigen Abhängigkeiten beruht.

Sarah Ferguson und Andrew © Getty

Zweckgemeinschaft statt echter Liebe

Sarah Ferguson war in der Vergangenheit oft auf finanzielle Unterstützung von Andrew angewiesen. Im Gegenzug nahm sie ihren Ex-Mann in schwierigen Zeiten immer wieder öffentlich in Schutz. Für die britischen Royals, deren Schicksal auch in Österreich aufmerksam verfolgt wird, scheint das Arrangement rein pragmatisch zu sein. Fergie selbst schilderte bereits früher, wie sehr sie negative Kommentare zu ihrem Aussehen verletzen, was den Vorfall in einem noch dunkleren Licht erscheinen lässt.

Weitere Vorwürfe gegen Andrew

© AFP

Die Berichte über den schroffen Tonfall gegenüber Gästen und Mitarbeitern reihen sich in eine lange Liste von Kritikpunkten ein. Neben seinem unangemessenen Verhalten steht Andrew Mountbatten-Windsor weiterhin wegen seiner Kontakte zu Jeffrey Epstein im Fokus der Öffentlichkeit. Obwohl er die Vorwürfe zurückweist, bleibt der Druck im Jahr 2026 hoch, da immer wieder Details über seine fragwürdigen Handlungen und beleidigenden Äußerungen ans Licht kommen.