Finaler Countdown zu ''Dancing Stars''

Morgen wird das Tanzparkett für die 13. Staffel „Dancing Stars“ wieder eröffnet.

Das Parkett wird gebohnert, die Pailletten zurechtgerückt und die letzten Tanzschritte werden perfektioniert. Ab morgen fegen wieder zehn Promis durch den ORF-Tanzsaal. Die Dancing Stars starten zum zweiten Mal in die 13. Staffel und das mit vielen Neuerungen. Den weiblichen Moderationspart wird heuer erstmals nicht Mirjam Weichselbraun übernehmen, für sie springt Kristina Inhof ein. Sie wird ihre ersten Schritte auf dem Parkett morgen Abend machen. Auch die Jury ist heuer nicht in Vollbesetzung. Nicole Burns-Hansen musste leider absagen. Dirk Heidemann, Karina Sarkissova und Balázs Ekker werden wie gewohnt an ihren Plätzen sitzen.

Auf oe24.at können Sie nun für Ihre ­Favoriten stimmen. Derzeit hat Moderatorin Silvia Schneider mit 25 Prozent noch die Nase vorne. Doch das kann sich ganz schnell ändern ...