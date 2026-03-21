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Koch-Show: »Grill den Henssler« mit Gottschlich, Stiegl & Güngörmüs

21.03.26, 00:00
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Steffen Henssler grillt Promis am Herd! 

In der Show „Grill den Henssler“ macht Koch-King Steffen Henssler das, was er am besten kann: Kontrahenten am Herd grillen. Diesmal treten die drei Köche Maximilian Gottschlich, Andreas Stiegl und Ali Güngörmüs in einem packenden Koch-Wettstreit gegen ihn an, um ihm den Garaus zu machen. 

Koch-Show: »Grill den Henssler« mit Gottschlich, Stiegl & Güngörmüs
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Eine Jury bewertet die Gerichte in einer Blindverkostung, ohne zu wissen, welcher Teller vom King und welcher von seinen Gegnern stammt. Zwischen den Gängen sorgen zusätzliche Competitions für Nervenkitzel und weitere Punkte. Wenn Töpfe und Emotionen überkochen, entscheidet sich am Ende, wer die meisten Punkte absahnt und das Preisgeld für einen guten Zweck stiftet.

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