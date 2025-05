× Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag:

»Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord ohne Sühne«

© Hersteller ×

Eine verzweifelte Protestaktion lässt Hauptmann Furrer zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen: Nachdem er den Ruhestörer Hans Siegenthaler verhaftet hat, vermittelt er ihm Anwalt Borchert als neuen Mandanten. Vor zehn Jahren ist Siegenthalers Tochter Marie erstochen worden. Vom Gericht wurde ihre mutmaßliche Mörderin, die heutige Konzernchefin Bernadette Schanz, jedoch freigesprochen. Borchert und seine Chefin Dominique müssen ihr ganzes juristisches Können unter Beweis stellen, um den Mord zu sühnen. Denn trotz neuer Beweise darf niemand für ein und dieselbe Tat zweimal angeklagt werden.

Thriller: »Der Gejagte - Im Netz der Camorra« mit Moretti

© Hersteller ×

Nach der Ermordung seiner Frau wird das Leben von Matteo DeCanin erneut aus der Bahn geworfen, als seine Tochter Laura aus dem Zeugenschutz flieht. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Mafia ist ihnen bereits auf den Fersen. Fortsetzung des packenden Mafiathrillers „Im Netz der Camorra“ mit Tobias und Antonia Moretti, Harald Windisch und Gerti Drassl.

Kinder-Film: »Clifford und der rote Hund«

© Hersteller ×

Als Emily entdeckt, dass ihr kleiner roter Welpe Clifford über Nacht zehn Fuß gewachsen ist, wendet sie sich an ihren exzentrischen Onkel Casey um Hilfe. Ein verrückter Wissenschaftler will den riesigen, verspielten Welpen fangen, was die gesamte Nachbarschaft dazu zwingt, Clifford zu verstecken. Gemeinsam erleben sie ein unglaubliches und lustiges Abenteuer durch die Stadt, das der ganzen Familie großen Spaß macht.