Das sind die Design-Trends für den Herbst 2023

Der Herbst bringt so einiges an Veränderung in den Wohnraum. Eines vorweg: die letzten Monate des Jahres werden bunt!

In diesem Herbst erwarten uns neben den für die Saison klassischen Farben Braun, Grün und Orange auch einige andere Nuancen. Auch viele Neuheiten bei Deko und Möbeln tun sich im letzten Viertel des Jahres geschmackvoll hervor. Wir verraten Ihnen die schönsten Interior-Trends für den Herbst 2023:

Interior-Trend 1: Farbenfroher Herbst

Das ganze Jahr wurde von dem großen Comeback der Farben geprägt. Nachdem in den letzten Jahren eher ein minimalistischer Einrichtungsstil gefragt war, zieht jetzt der Farbrausch in unseren Wohnraum. Insbesondere Grün macht sich in vielen Facetten bereit - von Grasgrün bis Smaragdgrün. Übrigens: Grün ist auch eine der Farben, die das Zuhause eleganter aussehen lassen.

Auch Blau ist als Interior-Trend diesen Herbst angesagt. Ob auffallend oder zart, die Farbe kann man äußerst geschmacksvoll kombinieren. Die dritte Farbe im Bunde ist Senfgelb mit einem besonderen Retro-Charme. Anders als die typischen Herbsttöne Honig- und Safrangelb. Diese beiden Töne sind eher goldig, Senfgelb hat hingegen einen dezenten Graustich.

Interior-Trend 2: Bunte Möbel

Doch die Farben zieren diesen Herbst nicht nur Wände und Accessoires, sondern auch unsere Möbel. Gerade kleine Beistelltische, Regale und teils sogar ganze Schränke oder Kücheneinbauten tasten sich diesen Herbst an reichlich Farbe heran. In Kombination mit hellen Wänden in Naturtönen und pointiert gesetzt wirken die Farb-Statements harmonisch. Idealerweise wird für das Mobiliar der monochrome Look gewählt, sprich nur eine einzige Farbe ziert Tisch, Regal oder Schrank. Wer sich traut, kann gleich mehrere Farben kombinieren!

Interior-Trend 3: Runde Tische

Weg mit den Kanten und Ecken! Im Herbst sind runde Tische im Vormarsch. Ob kleiner Coffee Table oder großer Esstisch, zirkulierendes Design bestimmt das Ambiente.

Interior-Trend 4: Schwebende Bücherregale

Auch die Designs von Bücherregalen werden neu gedacht. Statt wuchtiger Exemplare zum Stehen, die noch dazu viel Raum beanspruchen, setzen neue Entwürfe auf Leichtigkeit und schweben als Wandregal elegant vor sich hin. Filigrane Designs aus Holz oder Metall liegen aktuell im Trend. Das schwebende Design lässt den Wohnraum "atmen" und wirkt originell.