× Traumbüro für zu Hause

Was Sie für Ihr perfektes Home­office brauchen: die richtigen Möbel – und Ruhe.

Was vor drei Jahren, mit Beginn der alles verändernden Corona-Pandemie, als eine Notlösung seinen Anfang nahm, hat sich längst etabliert und ist heute für viele aus dem Berufsalltag nicht mehr wegzudenken: Zu Hause zu arbeiten. Während wir damals meist mit hastig improvisierten Not-Arbeitsplätzen am Esstisch, auf dem Sofa oder wo sich sonst eben Platz fand, vorliebnehmen mussten, sollte das ­Homeoffice jetzt schon ein bisschen mehr zu bieten haben. Doch was soll ein gelungener Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden eigentlich können? Hell soll er sein, ergonomisch gestaltet und dann bitte noch gut aussehen. Dafür braucht es nur ein paar geschickt abgestimmte Stücke.



Das Herzstück des perfekten Büros daheim ist der Schreibtisch. Idealerweise sollte dieser höhenverstellbar sein, um den Arbeitsplatz an die eigenen körperlichen Bedürfnisse anzu­passen. Ihr Rücken wird es Ihnen danken! Dem wird der pisa-Schreibtisch von Team7 mehr als gerecht: Er lässt Sie nicht nur an Ihre Größe anpassen, aus ihm wird bei Bedarf ganz schnell ein Stehtisch, an dem es sich in neuer Position gut weiterabeiten lässt. Denn gesund ist zu langes Sitzen nicht einmal am optimal eingestellten Schreibtisch Ihrer Träume.



Gut zu sitzen ist natürlich ein absolutes Muss, auch wenn man zwischendurch gerne im Stehen werkt. Eine ebenso komfortable wie ansehnliche Lösung bietet der Drehstuhl Vienna aus dem Hause BoConcept, der durch Charakter besticht und sich dank verschiedenster Ausführungen und Farben ganz an den individuellen Geschmack anpassen lässt.



Drumherum sollte sich möglichst wenig tun. Sprich: Sorgen Sie für eine ruhige und aufgeräumte Atmosphäre an Ihrem Arbeitsplatz. Je weniger Sie ablenkt sind, desto besser können Ihre Gedanken fließen. Eine schöne Lampe, vielleicht ein Vase, eine Uhr – viel mehr Schmuck braucht’s nicht. Um Ordnung reinzubringen, empfiehlt sich Stauraum, etwa ein Regal, das Platz für Ordner, Unterlagen und Schreibuntensilien, Papier und Nachschlagewerke bietet. Befindet sich das Homeoffice in einem der Wohnräume, eignet sich das gleichzeitig als Raumtrenner. Denn wer will schon am Abend beim Fernsehen immer noch im Büro sitzen oder beim Einschlafen an die Deadline denken?

Schmaler Steh-Schreibtisch Frame mit Eichenholzfurnier von Woodman, geringe Tiefe und mit Kabelöffnung, 299 Euro

Schreibtisch Cupertino, ab 1.739 Euro und Drehstuhl Vienna, 1.129 Euro von BoConcept

Einer für alles: Der praktische Sitzhocker Bully von Hali eignet sich zum Ausruhen, als Ablage und bietet Stauraum, 149 Euro

Ein Regal als Raumtrenner und Sichtschutz von Hali, Preis auf Anfrage

Drehstuhl lui léger, verschiedene Ausführungen, Preis auf Anfrage

Alles hat seine Ordnung: Der Schreibtisch pisa verbindet Design und Funktionalität.

Dieser Schreibtisch wird allen Ansprüchen gerecht und verwandelt sich auf Wunsch im Handumdrehen in einen Stehtisch. Verschiedene Ausführungen, Schreibtisch pisa von Team7, Preis auf Anfrage,

