Hat jeder im Kühlschrank: DAS bringt Ihr Grillbesteck wieder zum Glänzen

Unser Grillbesteck ist momentan im Dauereinsatz und die Lust am Reinigen hält sich in Grenzen. Doch die heiße Kohle, das Fett und die eingebrannten Essensreste hinterlassen ihre Spuren. Umso besser, dass es einen einfachen Trick gibt, wie wir Grillzange und Co. wieder zum Glänzen bringen können.

Das richtige Grillbesteck ist für jeden Grillmeister unverzichtbar. Nach jeder Grillparty stellt jedoch die Reinigung der oft stark verschmutzten Werkzeuge eine Herausforderung dar. Derzeit kursiert in den sozialen Medien ein viraler Trick, der verspricht, die Reinigung zu erleichtern und das Grillbesteck in nur wenigen Minuten wieder blitzsauber zu kriegen. Und die beste Nachricht: Die zwei Hausmittel hat bereits (fast) jeder in seinem Kühlschrank, denn diese werden für die Grillparty sowieso meistens auf den Tisch gestellt.

Coca-Cola und Ketchup lassen Grillbesteck glänzen

Der verbreitete Social-Media-Tipp lautet, Grillbesteck zunächst 15 Minuten in Coca-Cola und anschließend weitere 15 Minuten in Ketchup einzulegen. Danach soll ein kurzes Abspülen genügen, um das Besteck wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Klingt vielleicht kurios, doch an dem Hack ist tatsächlich etwas dran.

Wirkung von Coca-Cola

Coca-Cola enthält Phosphorsäure, die bekannt dafür ist, Schmutz und Rost zu lösen. Tatsächlich wird Cola aufgrund dieser Eigenschaft manchmal auch zur Reinigung von Metallen empfohlen. Die Säure kann Fett und eingebrannten Schmutz auflösen, was die Reinigung erleichtert.

Wirkung von Ketchup

Ketchup enthält Essigsäure und Zitronensäure, die ebenfalls eine reinigende Wirkung haben. Diese Säuren können helfen, Rost und Verfärbungen zu entfernen. Zudem wirkt der hohe Zuckergehalt in Ketchup leicht abrasiv und kann so helfen, Schmutzpartikel mechanisch zu lösen.

Praktische Umsetzung

Das Besteck zunächst in Coca-Cola und dann in Ketchup einzulegen, könnte aufgrund der Säuren und der leicht abrasiven Konsistenz tatsächlich helfen, Verschmutzungen zu lösen. Nach dem Einweichen und einem kurzen Abspülen sollten die gelösten Schmutzpartikel leicht zu entfernen sein. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass diese Methode nicht immer zu 100% funktioniert und möglicherweise nicht für alle Arten von Verschmutzungen geeignet ist. Dennoch lohnt es sich, die Methode einmal auszuprobieren, doch sollte man bei Bedarf auf bewährte Reinigungsmethoden zurückgreifen.