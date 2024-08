In Polly Pockets Kult-Schatulle aus den 90ern kann man jetzt übernachten

Mattel lädt Polly Pocket™-Fans diesen Sommer zu einem besonderen Erlebnis ein: Pollys ikonisches Mini-Traumhaus aus den 90ern kann man nun in Lebensgröße über Airbnb mieten.

Der Barbie-Hype ist zwar etwas abgeklungen, doch mit dem Hype um die 90er-Jahre-Nostalgie ist noch lange nicht Schluss! Falls Sie die Gelegenheit verpasst haben, in Barbies Malibu Dreamhouse zu übernachten, oder einfach eine neue Möglichkeit suchen, sich mit einem Ihrer Lieblingsspielzeuge aus der Kindheit zu verbinden, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie: Ab dem 21. August können Gäste in Littleton, Massachusetts, in die Welt von Polly Pocket eintauchen. Die Vintage-Schatulle, die wir bisher nur im Taschenformat kennen, wurde in ein lebensgroßes Haus verwandelt, in dem jetzt bis zu vier Gäste eine Nacht verbringen dürfen.

Während Polly auf einem epischen Abenteuer ist, um ihren 35. Geburtstag zu feiern, können Gäste in ihrer zweistöckigen Schatulle übernachten und einen Aufenthalt voller Nostalgie genießen. © Juan Navarro Above Summit / Airbnb ×

Polly Pockets Schatulle auf Airbnb

Anlässlich ihres 35. Geburtstags wird Polly Pocket Gastgeberin auf Airbnb: Sie lässt Gäste in ihr zweistöckiges, im Retro-Stil eingerichtetes Pyjamaparty-Haus eintreten. Airbnb erweckt so eine winzige Welt zum Leben, in der der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Ihr Zuhause ist vollgepackt mit nostalgischen Überraschungen, die Gäste direkt in die eigene Kindheit zurückversetzen wird.

Gäste können einen Blick in den Retro-Kühlschrank werfen und sich ein Traum-Picknick zaubern. © Credit Kelsey McClellan / Airbnb ×

Über den Aufenthalt

Polly lebt in der malerischen, fiktiven Stadt Littleton, Massachusetts, USA, und hebt mit ihrer 13 Meter großen Schatulle ihr Motto "Klein – ganz groß“ auf ein neues Level. Gäste können einen von drei Aufenthalten mit je einer Übernachtung vom 12. bis zum 14. September für jeweils vier Gäste anfragen. Der Preis beläuft sich auf 89 US-Dollar pro Person – eine Anspielung auf Pollys Debüt im Jahr 1989.

In Pollys Kleiderschrank kann man ihre kultigsten Outfits probieren. © Credit Kelsey McClellan / Airbnb ×

Was Sie in der Welt von Polly Pocket erwartet? Genießen Sie Pollys Welt mit einem nostalgischen Schminkspaß am Retro-Schminktisch, einem Picknick aus den 90ern, und dem Ausprobieren kultiger Outfits aus Pollys Kleiderschrank. Entspannen Sie bei einem Filmabend im Wohnzimmer, schlafen Sie auf der ausziehbaren Couch oder im lebensgroßen Zelt und entdecken Sie versteckte Überraschungen in der legendären Schatulle.

Im Wohnzimmer können sich Gäste einen gemütlichen Filmabend mit Popcorn machen. © Credit Kelsey McClellan / Airbnb ×

So fragen Sie die Buchung an

Alle, die Lust haben, einen Tag lang wie Polly zu leben, können ab dem 21. August um 15:00 Uhr MESZ bis zum 28. August um 8:59 Uhr MESZ unter airbnb.com/pollypocket einen Aufenthalt von einer Nacht bei Polly Pocket anfragen.

Für ihre Anreise nach und Abreise aus Littleton, Massachusetts, USA, sind Gäste selbst verantwortlich.