So wohnt Westwing-Gründerin Delia Lachance in Portugal

Wie wohnt die Gründerin des erfolgreichen Interior-Online-Shops selbst? Hier gewährt Westwing-Lady Delia Lachance Einblicke in ihr Traumhaus in Portugal!

Delia Lachances Gespür für Trends beweist die 40-jährige Powerfrau nicht nur seit 14 Jahren als Unternehmerin, sondern freilich auch in ihrem Privatleben, das sie in diesem Jahr nach Portugal verlegte. An der traumhaften Algarve schuf die Gründerin des erfolgreichen Online-Interior-Giganten Westwing ein neues Zuhause für ihre Familie. Nach vier Jahren Fernbeziehung mit ihrer großen Liebe Maxime lebt Delia Lachance nun zusammen mit dem Kanadier und ihren beiden Kindern (4 und 2 Jahre alt) in einem stylischen Haus – das, wie könnte es anders sein, ganz im Zeichen der Trendfarbe des Jahres 2025, Mocha Mousse, steht.

Das Hauptwohnzimmer mit offenem Kamin © Westwing ×

Delias Stilregel Nummer 1: Weniger ist mehr!

Minimalistisch, aber gemütlich ist das Refugium eingerichtet, das 30 Jahre lang leergestanden und erst komplett renoviert werden musste. Ihrem Motto „Weniger ist mehr“ blieb die Interior-Expertin auch hier treu. Dass die meisten Stücke den Westwing-Kollektionen entstammen, versteht sich von selbst. Doch: Lachance kombiniert diese gerne mit Kreationen, die sie etwa in kleinen Läden in Lissabon ergattert hat. „Zum Beispiel unseren großen Esstisch aus den 70er-Jahren haben wir dort gefunden“, erzählt die Unternehmerin, die auf hochwertige Texturen, gedämpfte Farben – und „optische Ruhe im Zuhause“ setzt.

Delia kombiniert Westwing-Stücke mit Vintage-Teilen wie diesem 70er-Jahre-Tisch. © Westwing ×

Mode als Inspirationsquelle

Ihre 80/20-Strategie zählt zu ihren wichtigsten Einrichtungstipps, die uns die Westwing-Lady mit auf den Weg gibt. „Ein stimmungsvolles Gleichgewicht zwischen Farben und Muster erzielst du, indem du bei Großmöbeln auf Unifarben setzt und Akzente mit Muster setzt, wie zum Beispiel gemusterte Kissen“, so Delia Lachance, die sich durchaus auch aus der Modebranche inspirieren lässt. „In der Mode werten wir ein schlichtes Outfit mit edlen Schuhen oder einer Designer-Tasche auf. Das Gleiche gilt auch für zu Hause: Designerkissen, edle Handtücher, eine Luxus-Seife oder Duftkerzen in der Gästetoilette verleihen einem Raum das gewisse Etwas.“

Auch im Schlafzimmer setzte Lachance gedämpfte Farben ein. © Westwing ×

Indirekte Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre ist für die zweifache Mutter ein weiteres Must-have – ebenso wie ein großer Esstisch, an dem die gebürtige Münchnerin all ihre Lieben versammelt. In ihrem neuen stylischen Nest in Portugal darf es an einem solchen natürlich auch im Freien nicht fehlen. Das Haus, das sich ebenerdig erstreckt, wirkt wie eine Wohnung im Garten – die lange Tafel auf der Terrasse stellt das optische Verbindungsstück zwischen südländischer Flora und Fauna und den in gedämpften Farben eingerichteten Räumlichkeiten dar.

Mit Ehemann Maxime und den Kindern Sky und Ace auf der Sofalandschaft "Lennon" aus der Westwing-Collection. © Westwing ×

Outdoor-Wohnzimmer

„Hier zelebrieren wir am Wochenende ausgedehnte Mittagessen mit der Familie und Freunden“, erzählt die bodenständige Karrierelady, die auch gerne im eigenen Gemüsegarten mit vier Beeten und einigen Obstbäumen Hand anlegt. „Ich komme selbst vom Dorf und habe bei meiner Oma im Gemüsegarten mitgeholfen. Eine Kindheitserinnerung, die ich auch meinen Kindern gerne mitgeben will“, so Delia im Interview mit „AD“. Der wichtigste Tipp der Westwing-Gründerin an alle, die das neue Jahr für Veränderungen im Zuhause nutzen möchten?

Auf der Terrasse tischt die Unternehmerin gerne für Familie und Freunde auf. © Westwing ×

„Ein perfektes Interieur spricht alle Sinne an – es sollte nicht nur toll aussehen, sondern auch gut duften und mit kuscheligen Accessoires wie etwa einem flauschigen Teppich oder schönen Decken, fühlbar cosy sein.“ Alles, was es dazu braucht, ist in ihrem Onlineshop erhältlich. Wie praktisch.