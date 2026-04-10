Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ziemlich explosives Tagesklima. Abstand halten und Ruhe bewahren!

Ziemlich explosives Tagesklima. Abstand halten und Ruhe bewahren! Beruf: Treten Sie sehr zurückhaltend auf! Nehmen Sie Kritik konstruktiv an!

Treten Sie sehr zurückhaltend auf! Nehmen Sie Kritik konstruktiv an! Fitness:Schonen Sie sich heute lieber und halten Sie Ihr Temperament im Zaum!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man findet Sie bestimmt interessant! Seien Sie etwas aufgeschlossener!

Man findet Sie bestimmt interessant! Seien Sie etwas aufgeschlossener! Beruf: Man schätzt Ihre Meinung, Sie sollten aber auch Anregungen annehmen.

Man schätzt Ihre Meinung, Sie sollten aber auch Anregungen annehmen. Fitness:Sie sind sehr motiviert, sollten aber Ihre Kräfte nicht überschätzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Machen Sie jetzt bloß keinen Druck und respektieren Sie klare Grenzen!

Machen Sie jetzt bloß keinen Druck und respektieren Sie klare Grenzen! Beruf: Seien Sie zur Stelle, wenn man Sie ruft, gehen Sie anderen zur Hand!

Seien Sie zur Stelle, wenn man Sie ruft, gehen Sie anderen zur Hand! Fitness:Nicht leicht, sich zu konzentrieren. Gelassener und sehr aufmerksam!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Cool und vernünftig, statt beleidigt oder streitlustig zu reagieren!

Cool und vernünftig, statt beleidigt oder streitlustig zu reagieren! Beruf: Konstruktiv im Gespräch bleiben, auch wenn sich Differenzen auftun!

Konstruktiv im Gespräch bleiben, auch wenn sich Differenzen auftun! Fitness: Heute heißt es kühlen Kopf bewahren. Fuß vom Gas und vorsichtig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zeigen Sie sich als verlässliche Instanz, ohne Forderungen zu stellen!

Zeigen Sie sich als verlässliche Instanz, ohne Forderungen zu stellen! Beruf: Ein guter Tag, um sich neu zu organisieren. Nehmen Sie aber Hilfe an!

Ein guter Tag, um sich neu zu organisieren. Nehmen Sie aber Hilfe an! Fitness: Jetzt bloß nicht kämpferisch! Energieüberschüsse sportlich abbauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute stehen Sie hoch im Kurs. Man schätzt Ihre zuverlässige Haltung.

Heute stehen Sie hoch im Kurs. Man schätzt Ihre zuverlässige Haltung. Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung, reagieren Sie nicht streitlustig!

Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung, reagieren Sie nicht streitlustig! Fitness: Zu viel Pflichtbewusstsein macht unnützen Stress. Tempo klug dosieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Einfach nur Ruhe bewahren! Setzen Sie keinesfalls Affekthandlungen!

Einfach nur Ruhe bewahren! Setzen Sie keinesfalls Affekthandlungen! Beruf: Jeglicher Druck ist heute tabu, beschränken Sie sich auf das Nötige!

Jeglicher Druck ist heute tabu, beschränken Sie sich auf das Nötige! Fitness: Durchatmen, statt zu hetzen! Sie könnten auf Kollisionskurs geraten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Aufgeheizte Stimmung. Cool bleiben, um kein Porzellan zu zerschlagen!

Aufgeheizte Stimmung. Cool bleiben, um kein Porzellan zu zerschlagen! Beruf: Denken Sie pragmatisch und lenken Sie bei Konfliktthemen einfach ein!

Denken Sie pragmatisch und lenken Sie bei Konfliktthemen einfach ein! Fitness: Ehrgeiz bremsen und kleine Schritte setzen! Konfrontationen vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Werden Sie bloß nicht ungeduldig, da könnte man missmutig reagieren!

Werden Sie bloß nicht ungeduldig, da könnte man missmutig reagieren! Beruf: Keine voreiligen Aktionen! Packen Sie einfach nur das Wesentliche an!

Keine voreiligen Aktionen! Packen Sie einfach nur das Wesentliche an! Fitness: Brennender Ehrgeiz, überschüssige Kräfte? Tief durchatmen und relaxen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie mir Erwartungen und Forderungen möglichst gelassen um!

Gehen Sie mir Erwartungen und Forderungen möglichst gelassen um! Beruf: Es könnte herausfordernd werden. Ruhe bewahren, Streit nicht anheizen!

Es könnte herausfordernd werden. Ruhe bewahren, Streit nicht anheizen! Fitness: Mars rät dringend zu Entschleunigung. Stress und Aufregungen meiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Seien Sie da, wenn man Sie braucht; aber wohlüberlegt, nicht voreilig!

Seien Sie da, wenn man Sie braucht; aber wohlüberlegt, nicht voreilig! Beruf: Lassen Sie nicht drängen, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken!

Lassen Sie nicht drängen, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken! Fitness: Was hat Vorrang? Holen Sie sich Rat und Unterstützung von anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Ganz nüchtern und pragmatisch! Eine realistische Haltung ist gefragt.

Ganz nüchtern und pragmatisch! Eine realistische Haltung ist gefragt. Beruf: Debattieren Sie nicht und packen Sie einfach an, was zu erledigen ist!

Debattieren Sie nicht und packen Sie einfach an, was zu erledigen ist! Fitness: Druck ist bestimmt nicht produktiv. Daher viel entspannter zur Sache!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.