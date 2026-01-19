Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Lassen Sie sich doch einfach überrumpeln! Es wird sicher erfrischend. Beruf: Vorgefasste Pläne loslassen, neue Aufgaben könnten dringlicher sein!

Vorgefasste Pläne loslassen, neue Aufgaben könnten dringlicher sein! Fitness:Spaß mit Freund*innen zu haben ist heute ein idealer Energiespender.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Gehen Sie mit unvorhergesehenen Veränderungen gelassener um! Beruf: Reagieren Sie auf Pannen und andere Ärgernisse verständnisvoll!

Reagieren Sie auf Pannen und andere Ärgernisse verständnisvoll! Fitness:Lassen Sie sich nicht stressen, locker bleiben, kooperativ handeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Unterhaltsame Abwechslung ist gefragt. Da kommen Liebe und Freude auf. Beruf: Idealer Tag, für neue Kontakte und Kooperationen. Fühler ausstrecken!

Idealer Tag, für neue Kontakte und Kooperationen. Fühler ausstrecken! Fitness: Sie sind ziemlich flott unterwegs. Toben Sie sich auch sportlich aus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Überraschen Sie Ihr Herzblatt, punkten Sie mit unerwarteter Freude! Beruf: Plötzliche Änderungen? Genau hinschauen, statt voreilig zu urteilen!

Plötzliche Änderungen? Genau hinschauen, statt voreilig zu urteilen! Fitness:Lassen Sie sich mehr Optionen offen! Einengung tut heute nicht gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Entspannt im Gespräch bleiben! Sich aufzuregen trägt nur Frust ein. Beruf: Geben Sie Ihren Widerstand auf, nehmen Sie Kooperationsangebote an!

Geben Sie Ihren Widerstand auf, nehmen Sie Kooperationsangebote an! Fitness:Herz und Kreislauf schonen! Ärgernisse möglichst souverän übergehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Mitspielen! Es wird wichtiger, auf Anliegen des Partners einzugehen. Beruf: Lieber mal flexibel reagieren, das ist produktiver als gegenzusteuern.

Lieber mal flexibel reagieren, das ist produktiver als gegenzusteuern. Fitness:Vergessen Sie Ihre Pläne und lassen Sie alles möglichst locker laufen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Das Liebesglück einfach genießen! Gehen Sie wieder mal schön essen! Beruf: Ihre Wünsche lassen sich erfüllen. Man kommt Ihnen bestimmt entgegen.

Ihre Wünsche lassen sich erfüllen. Man kommt Ihnen bestimmt entgegen. Fitness:Absolutes Motivationshoch. Was immer Sie vorhaben, wird gut gelingen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Handeln Sie sich keinen Frust ein, halten Sie lieber mehr Abstand! Beruf: Fühlen Sie sich provoziert? Bleiben Sie cool, reagieren Sie tolerant!

Fühlen Sie sich provoziert? Bleiben Sie cool, reagieren Sie tolerant! Fitness:Gelassenheit ist heute die wichtigste Tugend. Einfach tief durchatmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sie können ruhig etwas offensiver werden. Sorgen Sie für Unterhaltung! Beruf: Ein guter Tag, um neue Möglichkeiten vorzuschlagen. Aber geduldiger!

Ein guter Tag, um neue Möglichkeiten vorzuschlagen. Aber geduldiger! Fitness:Abwechslung und Zerstreuung mit Augenmaß! Auf die Dosis kommt es an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Seien Sie sich nicht zu gut, auch mal etwas Ungewöhnliches zuzulassen! Beruf: Weichen Sie von Ihrem üblichen Schema ab, nehmen Sie neue Ideen an!

Weichen Sie von Ihrem üblichen Schema ab, nehmen Sie neue Ideen an! Fitness:Bloß nicht zu zielstrebig! Flexibel kommen Sie besser durch den Tag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Chancen ohne Wenn und Aber am Schopf packen! Sagen Sie einfach nur ja! Beruf: Nutzen Sie heute die Chance, andere von Ihren Vorhaben zu überzeugen!

Nutzen Sie heute die Chance, andere von Ihren Vorhaben zu überzeugen! Fitness:Wieder mehr Lust auf Sport? Mit Freund*innen macht es noch mehr Spaß.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Nur Spielverderber sind nicht willkommen. Daher unbeschwert mitmachen! Beruf: Kein Tag für eintönige Aufgaben. Verordnen Sie sich mehr Abwechslung!

Kein Tag für eintönige Aufgaben. Verordnen Sie sich mehr Abwechslung! Fitness:Lachen ist heute die beste Medizin. Humor überwindet auch alle Hürden.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.