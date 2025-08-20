Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zu viel Erwartungsdruck? Cool bleiben und einfühlsam damit umgehen!

Beruf: Sie könnten etwas übersehen haben. Fehler aufspüren und korrigieren!

Fitness: Lassen Sie sich nicht hetzen! Lieber mehr Entspannungspausen einlegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Hilfsbereitschaft, ohne sich aufzudrängen, weiß man heute zu schätzen.

Beruf: Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sich mit anderen gut abzustimmen!

Fitness: Kümmern Sie sich mehr um Ihr Wohlbefinden! Sie brauchen Reserven.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mit der nötigen Behutsamkeit sollten sich Differenzen klären lassen.

Beruf: Es lohnt sich, genauer nachzurechnen, bevor Sie Investitionen tätigen.

Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und auf Ihren Schlafrhythmus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wenn Sie lockerlassen, werden sich Ihre Wünsche viel eher erfüllen.

Beruf: Persönliche Befindlichkeiten hintanstellen und vernünftig verhandeln!

Fitness: Ein guter Tag, um wieder mal mehr in Ihre Schönheit zu investieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sehr einfühlsam und verständnisvoll! So verbessern Sie Ihre Chancen.

Beruf: Es geht auch eine Nummer kleiner. Kalkulieren Sie lieber sparsamer!

Fitness: Freiwillig etwas langsamer! Seien Sie lieber genauer und achtsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es gilt heute immer noch, viel mehr Einfühlungsvermögen aufzubringen.

Beruf: Engagieren Sie sich mehr fürs Teamwork, um Spannungen beizulegen.

Fitness: Wasser ist heute fürs Wohlbefinden unerlässlich. Trinken Sie mehr!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Halten Sie sich mit Kritik zurück, sonst gehen die Wogen schnell hoch!

Beruf: Reagieren Sie einsichtig auf Einwände und holen Sie Versäumtes nach!

Fitness: Sie brauchen viel mehr Entspannung. Tempo drosseln, Pensum reduzieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man kommt auf Sie zu und hat auch Verständnis für Ihre Erwartungen.

Beruf: Teamwork ist das Erfolgsrezept. Zeigen Sie sich kooperationsbereit!

Fitness: Gutes Zusammenwirken mit anderen bringt Ihnen einen Motivationsschub.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Schlagen Sie versöhnliche Töne an und schaffen Sie neues Vertrauen!

Beruf: Eine Hand wäscht die andere. Strecken Sie daher Ihre hilfsbereit aus!

Fitness: Kleinere Schritte und Teamgeist machen Ihnen das Leben viel leichter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bloß kein kritisches Wort! Heute braucht man nur Liebe und Empathie.

Beruf: Lenken Sie in Streitfragen ein, sonst könnten Konflikte auch ausufern!

Fitness: Gehen Sie Aufregungen aus dem Weg und verwöhnen Sie sich lieber!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie sehr einfühlsam auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ein!

Beruf: Konzentrieren Sie sich darauf, Versäumnisse und Fehler zu korrigieren!

Fitness: Steigen Sie mal auf die Bremse und tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Gut, um Beziehungen nachhaltig zu stärken.

Beruf: Setzen Sie sich für vernünftige und konstruktive Zusammenarbeit ein!

Fitness: Noch ein Tag für Ihre Schönheit. Es darf auch ein neues Styling sein.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.