Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Gehen Sie einfühlsamer und verständnisvoller auf Ihr Gegenüber zu!

Beruf: Immer mit der Ruhe! Überfordern Sie andere nicht mit Ihren Ansprüchen!

Fitness: Machen Sie sich nicht zu viel Druck, kontrollieren Sie alles genauer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gehen Sie mit emotionaler Verunsicherung tolerant und souverän um!

Beruf: Wer sich um mehr Verständnis bemüht, kann sich viel leichter einigen.

Fitness: Achten Sie auf Ihre seelischen Bedürfnisse! Mehr Ruhe, weniger Stress!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Etwas angespanntes und unruhiges Klima. Verständnisvoll und gelassen!

Beruf: Eile ist fehl am Platz. Besser, Sie informieren sich noch ausgiebiger.

Fitness: Mehr Achtsamkeit statt Hektik! Zeit lassen und konzentriert vorgehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sind sicher willkommen. Bedrängt will man sich aber nicht fühlen.

Beruf: Teamgeist ist wichtig. Offene Fragen müssen sorgfältig geklärt werden.

Fitness: Heute bekommen Sie Unterstützung. Nehmen Sie Entlastung dankbar an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Miteinander zu reden ist wichtig. Aber sehr geduldig und einfühlsam!

Beruf: Wer auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nimmt, kommt besser voran.

Fitness: Packen Sie nicht zu viel in den Tag und kontrollieren Sie alles genau!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Unachtsamkeit kann sehr verletzend sein. Ruhig und gelassen zuhören!

Beruf: Freundlich, geduldig und kooperativ! Gemeinschafts- statt Eigensinn!

Fitness: Bloß nicht zu ehrgeizig! Stattdessen sehr achtsam und konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es geht um Gefühlsfragen. Geduldiger zuhören und wohlüberlegt reden!

Beruf: Gutes Arbeitsklima ist heute enorm wichtig. Daher alles ohne Druck!

Fitness: Hören Sie besser auf Ihre innere Stimme! Stress und Ärger loslassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es wäre klug nachzugeben und freundliche Annäherung zu ermöglichen.

Beruf: Zeigen Sie Verständnis für andere und tun Sie mehr für den Teamgeist!

Fitness: Wieder etwas mehr Motivation. Sie dürfen ruhig auch Hilfe annehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Emotionen zügeln! Wer sich nicht zurückhält, sorgt sicher für Ärger.

Beruf: Gehen Sie mit Kritik sachlich und konstruktiv um, hören Sie auf andere!

Fitness: Muten Sie sich nicht zu viel zu! Fuß vom Gas und ganz genau schauen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nehmen Sie sich einfühlsam der Sorgen und Wünsche Ihres Partners an!

Beruf: Ermutigen Sie andere, statt zu kritisieren! Erfolg braucht Teamwork.

Fitness: Druck ist heute nur kontraproduktiv. Gelassenheit kommt besser voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gegenseitiges Verständnis ist gefragt. Nehmen Sie sich Zeit zum Reden!

Beruf: Alles etwas umständlich? Bleiben Sie geduldig, drängen bringt nichts!

Fitness: Organisieren Sie sich erst in Ruhe, um unnötigen Stress zu vermeiden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Genießen Sie die Zuwendung, auch wenn man ein wenig sprunghaft ist!

Beruf: Wer sich Gehör verschaffen will, muss sich etwas mutiger einbringen.

Fitness: Ziehen Sie sich lieber etwas wärmer an. Sie sind heute empfindlich!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.