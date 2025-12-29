Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zurückhaltung! Grenzen zu überschreiten, kann schnell Streit auslösen.

Zurückhaltung! Grenzen zu überschreiten, kann schnell Streit auslösen. Beruf: Exakte Kalkulation ist heute unerlässlich. Denken Sie wirtschaftlich!

Exakte Kalkulation ist heute unerlässlich. Denken Sie wirtschaftlich! Fitness:Halten Sie mal inne! Mit weniger Krafteinsatz halten Sie länger durch.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Machen Sie es sich mit Ihrem Herzblatt gemütlich! Singles Augen auf!

Machen Sie es sich mit Ihrem Herzblatt gemütlich! Singles Augen auf! Beruf: Ein Tag für Vorstellungsgespräche; auch, um neue Kontakte zu knüpfen.

Ein Tag für Vorstellungsgespräche; auch, um neue Kontakte zu knüpfen. Fitness:Ambitioniert und konzentriert vorgehen! Sie kriegen alles bestens hin.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mehr Ernsthaftigkeit.! Man erwartet jetzt eine verlässliche Haltung.

Mehr Ernsthaftigkeit.! Man erwartet jetzt eine verlässliche Haltung. Beruf: Stecken Sie sich klare Ziele, setzen Sie auf ökonomische Kompetenz!

Stecken Sie sich klare Ziele, setzen Sie auf ökonomische Kompetenz! Fitness:Gelassen, ruhig und überlegt! Genuss sollte auch nicht zu kurz kommen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Machen Sie bloß keinen Druck und bieten Sie vernünftige Lösungen an!

Machen Sie bloß keinen Druck und bieten Sie vernünftige Lösungen an! Beruf: Praktisch denken, ökonomisch handeln! Sichern Sie sich finanziell ab!

Praktisch denken, ökonomisch handeln! Sichern Sie sich finanziell ab! Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, sich zu pflegen und sich gesünder zu ernähren!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Lieber ein wenig mehr Abstand, statt einen Schritt zu weit zu gehen!

Lieber ein wenig mehr Abstand, statt einen Schritt zu weit zu gehen! Beruf: Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Sparsamkeit ist angesagt.

Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Sparsamkeit ist angesagt. Fitness:Körperliche Anstrengungen reduzieren! Heute kommt es auf Ausdauer an.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ihre Chancen stehen bestens. Gefühle wirken lassen und weniger reden!

Ihre Chancen stehen bestens. Gefühle wirken lassen und weniger reden! Beruf: Mit Taten nutzen Sie Ihre Kompetenz viel besser als mit Diskussionen.

Mit Taten nutzen Sie Ihre Kompetenz viel besser als mit Diskussionen. Fitness:Heute sind Sie stark und ausdauernd. Genießen Sie die schöne Resonanz!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Zurück in den sicheren Hafen? Das könnte jetzt der richtige Weg sein.

Zurück in den sicheren Hafen? Das könnte jetzt der richtige Weg sein. Beruf: Haben Sie finanziell alles im Griff!? Überprüfen Sie alles ganz genau!

Haben Sie finanziell alles im Griff!? Überprüfen Sie alles ganz genau! Fitness:Langsam und wohlüberlegt voran, dann kann wieder mehr Ruhe einkehren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Die Vernunft sollte am Wort sein. Bleiben Sie heute cool und geduldig!

Die Vernunft sollte am Wort sein. Bleiben Sie heute cool und geduldig! Beruf: Rechnen Sie heute mit Widerständen und gehen Sie gelassen damit um!

Rechnen Sie heute mit Widerständen und gehen Sie gelassen damit um! Fitness:Kühler Kopf ist heute am wichtigsten. Keine emotionellen Aktionen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Respekt und Einfühlungsvermögen sind heute die wichtigsten Kriterien.

Respekt und Einfühlungsvermögen sind heute die wichtigsten Kriterien. Beruf: Sie sollten vor allem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln!

Sie sollten vor allem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln! Fitness:Lieber langsamer, um endlich mehr Zeit zum Nachdenken zu finden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie stehen ganz hoch im Kurs. Es wird Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen:

Sie stehen ganz hoch im Kurs. Es wird Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen: Beruf: Es ist ein perfekter Tag, um sich mit anderen erfolgreich zu einigen.

Es ist ein perfekter Tag, um sich mit anderen erfolgreich zu einigen. Fitness:Sie sind wieder besser drauf. Gönnen Sie sich auch Zeit zum Genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lieber ein bisschen mehr Abstand! Bleiben Sie trotzdem verlässlich!

Lieber ein bisschen mehr Abstand! Bleiben Sie trotzdem verlässlich! Beruf: Werden Sie wirtschaftlich vernünftiger, kalkulieren Sie realistisch!

Werden Sie wirtschaftlich vernünftiger, kalkulieren Sie realistisch! Fitness:Sie brauchen heute mehr Ruhe. Konzentrieren Sie sich auf Notwendiges!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Die Unruhe legt sich, genießen Sie die Entspannung und Sicherheit.

Die Unruhe legt sich, genießen Sie die Entspannung und Sicherheit. Beruf: Holen Sie sich wirtschaftlich kompetenten Rat! Man hilft Ihnen gerne.

Holen Sie sich wirtschaftlich kompetenten Rat! Man hilft Ihnen gerne. Fitness:Aufwind. Sie sehen schon klarer und stehen auch auf sicherem Boden.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.