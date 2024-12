3 einfache & schnelle Weihnachtsfrisuren zum Nachstylen

Weihnachten ist nicht nur die Zeit für funkelnde Lichter und glitzernde Outfits – auch die Frisur will gefeiert werden! Wir haben hier drei süße Weihnachtsfrisuren zum Nachstylen.

Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit, um mit stilvollen und festlichen Frisuren zu glänzen. Besonders Flechtfrisuren mit hübschen Schleifen verleihen Ihrem Look eine elegante und weihnachtliche Note. Ob romantisch, verspielt oder klassisch – hier sind drei wunderschöne Ideen, die garantiert begeistern! Falls Sie noch mehr Inspiration brauchen: drei weitere Ideen für Weihnachtsfrisuren finden Sie auf unserem Instagram-Kanal.

Drei einfache Weihnachtsfrisuren zum Nachstylen

1. Christmas Chic hochgesteckt

Diese Frisur macht einiges her, ist aber gleichzeitig ganz einfach nachzumachen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind transparente Mini-Haargummis, ein Haargummi und eine Schleife zum Anstecken. Teilen Sie Ihre Haare am Scheitel in zwei Hälften, flechten Sie beide Seiten bis zur Hälfte und binden Sie sie mit einem der transparenten Haargummis fest. Nehmen Sie dann das gesamte Haar zusammen, binden Sie es zu einem Dutt und stecken Sie die restlichen Haare, die noch herausstehen, in den Haargummi. Zum Schluss einfach die Schleife oben festklippen – und schon ist die Frisur fertig.

2. Schleifen-Half-Up

Wer die Haare lieber offen trägt, kann diese Frisur ausprobieren. Dafür benötigen Sie drei transparente Haargummis und ein Geschenkband. Trennen Sie die obere Hälfte der Haare von der unteren, lassen Sie aber jeweils eine Strähne vor dem Ohr übrig. Binden Sie den restlichen oberen Teil am Hinterkopf zu einem Zopf mit einem transparenten Mini-Haargummi. Flechten Sie nun die beiden Strähnen vor dem Ohr bis zur Hälfte und binden Sie sie mit einem transparenten Mini-Haargummi zusammen. Führen Sie sie dann zum Zopf am Hinterkopf und binden Sie sie ebenfalls zusammen. Zum Schluss einfach ein Geschenkband um den Zopf binden und zu einer Schleife machen – et voilà!

3. Sleek Schleifen-Ponytail

Kämmen Sie Ihre Haare glatt und ziehen Sie einen seitlichen Scheitel. Trennen Sie dann den vorderen Teil des Seitenscheitels ab. Binden Sie das restliche Haar hinten zu einem Sleek-Pferdeschwanz zusammen. Kämmen Sie den vorderen Teil des Seitenscheitels glatt und führen Sie ihn seitlich zum hinteren Zopf. Verleihen Sie den Spitzen des Zopfes mit einem Glätteisen zusätzlich ein wenig Schwung. Zum Abschluss schmücken Sie den Zopf mit einer Schleife – und fertig ist die süße weihnachtliche Frisur.

Also gleich eine davon ausprobieren, geht auch ganz schnell. Versprochen!