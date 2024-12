Weihnachtliche Nageldesigns: So stylen wir unsere Nägel für die Festtage 2024

Ob glamourös, verspielt oder elegant – zu Weihnachten darf es auf den Nägeln ruhig etwas ausgefallener sein. Wenn Sie noch auf der Suche nach der passenden X-Mas-Maniküre sind, haben wir die angesagtesten Nageltrends 2024 für Sie zusammengestellt.

Neben dem passenden Festtagslook und der glamourösen Frisur, dürfen auch die dazu passenden Nägel nicht fehlen. Sie machen den Christmas-Look komplett und sorgen für einen echten Blickfang. Mit welchen Styles Sie 2024 im Trend liegen, verraten wir hier.

Bow Nails

2024 war definitiv das Jahr der Schleifen. Ob als Haarschmuck, an Handtaschen oder sogar an Ohrringen – dieses Accessoire war nicht wegzudenken. Jetzt schaffen es die eleganten Schleifen auch auf unsere Nägel und verleihen der Maniküre einen festlichen Touch, der perfekt zur Weihnachtszeit passt.

Das Beste daran? Die „Bow Nails“ lassen sich in unterschiedlichsten Varianten stylen – von dezent und minimalistisch bis hin zu opulent und auffällig. Wer es besonders glamourös mag, kann zusätzlich einen Überlack mit funkelnden Glitzerpartikeln auftragen und so den ultimativen Festtags-Look kreieren.

Velvet Nails

Samt ist das absolute Must-have der Festtagssaison, und jetzt findet sich der edle Stoff auch in unserer Maniküre wieder. Mit Farbtönen wie tiefem Rot oder strahlendem Smaragdgrün holen Sie sich pure Eleganz auf die Nägel, während sanfte Töne wie Rosa, Champagner oder Pastell eine zarte, glamouröse Note verleihen. Der samtige Effekt entsteht durch die spezielle Lichtreflexion der Lacke, die einen luxuriösen Velvet-Look zaubern.

Candy Cane Nails

Zuckerstangen dürfen zu Weihnachten ebenfalls nicht fehlen. Dieser ikonische Look in Rot-Weiß bringt festliche Stimmung direkt auf Ihre Nägel. Die klassische Farbkombination erinnert sofort an köstliche Naschereien und lässt sich vielseitig. Lackieren Sie nur einen Nagel im Zuckerstangen-Stil oder kombinieren Sie das Design mit einer French-Maniküre. Egal wie, dieser Look ist garantiert ein süßer Hingucker unter dem Weihnachtsbaum!

O Tannenbaum Nails

Das satte, dunkle Grün von Tannenzweigen ist der ideale Begleiter für die Feiertage. Diese Farbe ist zeitlos, elegant und harmoniert mit jedem Weihnachtsoutfit – unabhängig von Nagellänge oder -form. Für einen extra festlichen Touch können Sie Ihre Nägel mit kleinen Tannenbaum-Motiven oder grünen Zweigen verzieren. Diese Details machen Ihre Maniküre nicht nur einzigartig, sondern auch zum echten Blickfang.

3-D-Effekte

Wer es besonders extravagant mag, sollte auf 3D-Nägel setzen. Diese Maniküre bringt mit aufgeklebten Kristallen, funkelnden Applikationen und glamourösen Glitzerelementen einen Wow-Faktor, der garantiert für Aufsehen sorgt. Perfekt für die Feiertage – und ebenso ein Highlight für die Silvesterparty.