67-Jähriger von 400 Kilogramm-Hubmast erdrückt

Mann wurde von Hubmast erdrückt.

NÖ. Bei einem Arbeitsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Guntramsdorf (Bez. Mödling) ist am Sonntagabend ein 67-Jähriger ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der Mann einen auf einer Holzpalette befindlichen Hubmast umplatzieren wollen. Der rund 400 Kilogramm schwere Gegenstand fiel jedoch um und erdrückte den Niederösterreicher.

Der Sohn des 67-Jährigen und ein Bekannter bemerkten den Unfall in einer Lagerhalle. Das Duo wollte Erste Hilfe leisten, gemeinsam hoben die beiden den Hubmast an. Nachdem der Senior befreit worden war, konnte ein alarmierter Notarzt aber nur noch den Tod feststellen.