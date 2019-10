Heuer schon 52 Morde

Wien. Blutige Mordbilanz: Seit Jahresbeginn wurden in Österreich schon 52 Menschen getötet. Im Jahr 2018 waren es insgesamt 71 Morde. Besonders brisant: Alleine in den vergangenen vier Wochen haben zwölf Menschen auf brutale Weise ihr Leben verlieren müssen.

Höhepunkt der Gewalttaten bisher war der Fünffachmord von Kitzbühel Anfang Oktober. Andreas E. (25) richtete fast die gesamte Familie seiner Ex-Freundin Nadine H., 19, hin. Kurz vor der Bluttat traf der Maurer seine ­Ex-Freundin zufällig in dem bekannten Kitzbüheler Pub „Londoner“ .

Nicht nur Blutbad von Kitzbühel sorgte für Entsetzen

Danach fasste er einen teuflischen Plan. Er schnappte sich die Pistole seines Bruders und erschoss zuerst Nadines Vater Rupert, 59, ihre Mutter Andrea, 51, und ihren Bruder Kevin, 25. Schließlich tötete er seine Ex-Verlobte und ihren Freund Florian J.

Aber nicht nur Kitzbühel sorgte über die Landes­grenzen hinweg für Entsetzen. Auch der Asylmord in Wullowitz im Mühlviertel mit zwei Toten oder der Familien-Mord in Kottingbrunn diese Woche ließen die Zahlen in die Höhe schnellen.