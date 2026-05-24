Bauernregel: "Ist das Wetter an St. Urban ..."

Bringt uns der Montag Sonne oder Wolken? Die alte Bauernregel zum St. Urbanstag erlaubt statistisch gesehen einen weiten Blick in die Zukunft und zeigt an, wie die Witterung im Herbst wird.

Montag ist laut Bauernkalender ein wichtiger Tag der Entscheidung, denn es ist St. Urbanstag. Wer wissen will, wie das Wetter in ein paar Monaten wird, sollte am Montag ganz genau zum Himmel schauen. Die alte Bauernregel besagt nämlich, dass das Wetter auf St. Urban die Witterung des kommenden Herbstes anzeigt.

Blick in die Zukunft

Der St. Urbanstag lässt, zumindest aus statistischer Sicht, einen recht weiten Blick in die Zukunft zu. Die Statistik hinter der alten Regel ist durchaus spannend für das kommende Herbst-Wetter.

Drei von vier Jahren

Scheint nämlich um den 25. Mai nur selten oder gar nicht die Sonne, so bringt der Herbst in drei von vier Jahren eine unterdurchschnittliche Sonnenscheindauer. Das würde trübe Aussichten für die Monate nach dem Sommer bedeuten.

Überdurchschnittlich häufig Sonne

Es gibt aber auch die umgekehrte Variante der Wetter-Regel. Wenn es um den 25. Mai recht sonnig ist, scheint die Sonne im Herbst in drei von fünf Jahren überdurchschnittlich häufig. Es lohnt sich also, die Wolken genau zu beobachten.