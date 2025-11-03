Bei Messer-Attacke Arterie durchtrennt - Syrer (17) gefasst

Vor den Augen mehrerer geschockter Augenzeugen war es beim Bahnhof Meidling zu einem Streit unter jungen Männern gekommen - dabei wäre ein Syrer (17) beinahe verblutet. Nun konnte der gesuchte Messerstecher, ein gleichaltriger Landsmann des Opfers verhaftet werden.

Wien. Zu der handfesten Auseinandersetzung unter mindestens vier beteiligten jungen Männern war es vor mehr als einer Woche am Schedifkaplatz gekommen. Wie berichtet, bekam ein Beteiligter einen Messerstich in den Oberschenkel ab - wobei ihm die Arterie durchtrennt wurde.

Das Opfer wurde durch den Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nur eine Notoperation rettete ihm das Leben, mittlerweile befindet sich der niedergestochene Bursche in stabilem Zustand. Sofortfahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben zunächst ohne Erfolg. Die Anwesenden rannten, egal zu welcher Fraktion sie gehörten, in alle Himmelsrichtungen davon.

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, gelang es nun als Hauptverdächtigen einen 17-jährigen Syrer auszuforschen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte zu Allerheiligen die Festnahme in der elterlichen Wohnung des mutmaßlichen Messerstechers in Wien. Der Beschuldigte verweigert jede Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen dauern an.