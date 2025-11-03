Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schedifkaplatz
© google maps, getty, montage: witek

Opfer notoperiert

Bei Messer-Attacke Arterie durchtrennt - Syrer (17) gefasst

03.11.25, 12:15
Teilen

Vor den Augen mehrerer geschockter Augenzeugen war es beim Bahnhof Meidling zu einem Streit unter jungen Männern gekommen - dabei wäre ein Syrer (17) beinahe verblutet. Nun konnte der gesuchte Messerstecher, ein gleichaltriger Landsmann des Opfers verhaftet werden.

Wien. Zu der handfesten Auseinandersetzung unter mindestens vier beteiligten jungen Männern war es vor mehr als einer Woche am Schedifkaplatz gekommen. Wie berichtet, bekam ein Beteiligter einen Messerstich in den Oberschenkel ab - wobei ihm die Arterie durchtrennt wurde. 

Das Opfer wurde durch den Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nur eine Notoperation rettete ihm das Leben, mittlerweile befindet sich der niedergestochene Bursche in  stabilem Zustand. Sofortfahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben zunächst ohne Erfolg. Die Anwesenden rannten, egal zu welcher Fraktion sie gehörten, in alle Himmelsrichtungen davon.

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, gelang es nun als Hauptverdächtigen einen 17-jährigen Syrer auszuforschen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte zu Allerheiligen die Festnahme in der elterlichen Wohnung des mutmaßlichen Messerstechers in Wien. Der Beschuldigte verweigert jede Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen dauern an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden