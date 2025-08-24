Boeing verschwunden: Eurofighter mussten Alarmstart hinlegen

Alarm im österreichischen Luftraum: Zwei Eurofighter mussten am Sonntag wegen einer Boeing 777 der Air Canada aufsteigen – die Funkverbindung war zuvor abgerissen.

Wie Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer mitteilte, wurde der Alarmstart am Sonntag um 13.04 Uhr ausgelöst. Grund war eine fehlende Funkverbindung zur Air-Canada-Maschine, die von Athen nach Montreal unterwegs war.

Flugroute über die Alpen

Die Boeing 777 betrat den österreichischen Luftraum bei Bleiburg in Kärnten, überquerte die Alpen bei Hallstatt und verließ das Gebiet bei Braunau in Richtung Deutschland.

Einsatz rasch beendet

Noch während des Flugs konnte Kontakt mit der Crew hergestellt werden. Um 13.26 Uhr wurde der Alarm offiziell aufgehoben, die Eurofighter kehrten zur Basis zurück.

Routine bei Zwischenfällen

Derartige Vorfälle passieren immer wieder. Häufig vergessen Piloten die vorgeschriebene Anmeldung beim Grenzübertritt. In solchen Fällen steigen zwei Abfangjäger auf, positionieren sich neben dem Flugzeug und machen den Piloten auf den Fehler aufmerksam.