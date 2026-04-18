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Verhaftung Handschellen Frau Festnahme
© Symbolbild/Getty Images

Bei Linz

Diebestrio mit präparierten Taschen geschnappt

18.04.26, 14:19
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Ein Trio aus Tschechien ist am Donnerstag im Bezirk Linz-Land auf ihrer Diebestour mit präparierten Sporttaschen geschnappt worden. 

. Der 46-Jährige, der 50-Jährige und der 55-Jährige wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert, teilte die Polizei Oberösterreich am Samstag mit.

Die drei Männer sollen am Donnerstag mit dem Auto aus ihrer Heimat nach Oberösterreich gefahren sein und dort in zwei Einkaufszentren im Bezirk Linz-Land zugeschlagen haben. Mehrere Streifen fahndeten bereits nach dem Trio, das schließlich in einem Parkhaus bei dem Auto festgenommen wurde. In dem Wagen wurden noch mehrere präparierte Sporttaschen sowie gestohlene Ware gefunden, so die Polizei weiter. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Verdächtigen offenbar schon am 8. April auf Diebestour in Oberösterreich waren.

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