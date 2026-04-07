Hammer-Nachfolge fix! Dieser beliebte Kommissar rettet den Münchner Tatort

30 Jahre lang waren sie eines der beliebtesten Ermittler-Teams im "Münchner Tatort", jetzt geht diese Partnerschaft zu Ende und es folgen zwei neue alte Figuren nach.

Mit dem Abschied von Batic und Leitmayr vollzieht sich in der bayerischen Landeshauptstadt weit mehr als das bloße Ende eines herkömmlichen Ermittlerduos. Es ist das Finale einer Fernsehpartnerschaft, die den Münchner „Tatort“ über drei Jahrzehnte hinweg maßgeblich prägte. Das Publikum verliert zwei Identifikationsfiguren, deren Reibungspunkte, wechselseitige Verlässlichkeit und trockener Humor für die Fangemeinde oft eine ebenso gewichtige Rolle spielten wie die kriminalistische Auflösung der Fälle selbst. Gerade vor diesem Hintergrund erweist sich der bevorstehende Einschnitt als ein delikates Unterfangen.

Mehr lesen:

Kontinuität statt Kahlschlag

Der Bayerische Rundfunk verzichtet jedoch auf einen radikalen Bruch und setzt stattdessen auf eine Transition mit bekanntem Antlitz: Kalli Hammermann. Bereits seit 2014 ist Ferdinand Hofer (32) integraler Bestandteil des Münchner Ensembles; damals feierte er in der Episode „Am Ende des Flurs“ als junger Assistent sein Debüt. Mehr als zehn Jahre später ist aus dem einstigen Nachwuchstalent jene Schlüsselfigur geworden, anhand derer sich nun der Transformationsprozess vom bewährten zum künftigen Münchner „Tatort“ am deutlichsten manifestiert.





Die Metamorphose einer Randfigur

Diese Entwicklung ist weit mehr als eine rein pragmatische Personalentscheidung. Hammermann agierte über Jahre hinweg eher diskret im Hintergrund dieses TV-Kosmos, was ihn jedoch zu einer besonders dankbaren Figur für eine organische Weiterentwicklung machte. Er trat nie als forscher Gegenentwurf zu Batic und Leitmayr auf, sondern reifte sichtlich an ihrer Seite. In seinen Anfängen war Kalli der Junior im Team – bisweilen etwas tapsig und stets in einem Spannungsfeld aus Respekt, Ambition und dezenter Unsicherheit chargierend. Über die Jahre hinweg gewann die Figur jedoch ein unverkennbares Profil.

Aus dem einstigen Zuarbeiter wurde ein Ermittler mit eigener Haltung, gesteigerter Präsenz und einer gewachsenen Selbstverständlichkeit innerhalb des Apparats. Dass diese Evolution nicht lediglich eine Interpretation von außen ist, sondern einer internen Strategie folgt, bestätigte Hofer unlängst: Man habe die Figur konsequent weiterentwickelt; nun gehe es mit ihm „ins nächste Level“

Eleganz der Transition

Darin liegt die eigentliche Finesse dieses Übergangs: Der Münchner „Tatort“ steht nach der Ära Batic und Leitmayr keineswegs vor dem Nichts. Es wird auch nicht das Unmögliche versucht, nämlich die Chemie des legendären Duos eins zu eins zu kopieren. Vielmehr rückt mit Hammermann ein Akteur in die erste Reihe, der dem Publikum seit langem vertraut ist, ohne dabei so übermächtig zu wirken, dass er selbst bereits für eine abgeschlossene Ära stünde. In einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ unterstrich Hofer zudem, dass essenzielle Münchner Ingredienzien wie der spezifische Humor gewahrt bleiben sollen – ein deutliches Signal für die Intention des Senders: keine Neuerfindung um jeden Preis, sondern eine behutsame Profilschärfung bei bewährter Grundtemperatur.

Carlo Ljubek © Getty Images

Ein neuer Partner aus den eigenen Reihen

Zur Strategie dieser Stabübergabe gehört auch, dass die neue Besetzung nicht völlig unangekündigt aus dem Nichts tritt. Carlo Ljubek (49) übernimmt den Part des Nikola Buvak, eines SEK-Schichtleiters, der künftig an Hammermanns Seite ermitteln wird. Ihr erster gemeinsamer Fall firmiert unter dem Arbeitstitel „Zwischenwelten“ und führt die beiden nach Neuperlach. Bemerkenswert ist hierbei die dramaturgische Weitsicht: Buvak wird dem Zuschauer bereits vor dem endgültigen Abgang der Altgedienten vorgestellt. Im Finale von „Unvergänglich Teil 1“ ist er bereits in seiner Funktion als Chef einer SEK-Einheit präsent.