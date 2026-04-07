Schuss-Attentat auf Rapper Offset: So steht es um den Ex von Cardi B

Der Musiker wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, nachdem er am Montagabend vor einem Casino zur Zielscheibe eines Attentats wurde.

Der US-amerikanische Rapper Offset (34) wurde am Montagabend Opfer eines Schusswaffenangriffs im Bundesstaat Florida. Wie das Seminole Police Department bestätigte, ereignete sich der Vorfall kurz nach 19 Uhr Ortszeit im Valet-Bereich vor dem prestigeträchtigen Seminole Hard Rock Hollywood Casino. Der Musiker wurde umgehend in eine Krankenanstalt eingeliefert; laut aktuellem Informationsstand besteht keine Lebensgefahr, er verbleibt jedoch zur engmaschigen medizinischen Beobachtung stationär aufgenommen.

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Stabiler Zustand nach dramatischen Szenen

Ein Sprecher des Künstlers gab gegenüber dem US-Magazin „People“ ein erstes offizielles Statement ab, um die besorgte Fangemeinde zu beruhigen: „Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit in medizinischer Behandlung im Krankenhaus befindet. Er ist stabil und wird engmaschig überwacht.“

Der 34-Jährige, der vor allem auch durch seine On-Off-Beziehung mit Rap-Ikone Cardi B – die derzeit erneut ein Kind erwartet – in den Schlagzeilen steht, wurde in das Memorial Regional Hospital in Hollywood überstellt. Berichten zufolge ist sein Zustand so weit gefestigt, dass eine Betreuung auf der Intensivstation derzeit nicht vonnöten ist.

Exekutive meldet rasche Festnahmen

Die örtlichen Sicherheitsbehörden reagierten prompt. Nach Angaben der Polizei waren Beamte „sofort vor Ort“, wodurch die Lage auf dem Casinogelände rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Im Zuge der ersten Ermittlungsschritte wurden bereits zwei Personen festgenommen.

Über das exakte Motiv sowie den Tathergang herrscht indessen noch Unklarheit. Auch über die genaue Lokalisierung der Schussverletzungen hüllen sich sowohl die Vertreter des Rappers als auch die Behörden in Schweigen. Die Polizei betonte jedoch ausdrücklich, dass für die Öffentlichkeit und die Gäste des Casinos keine weitere Gefährdung bestehe; der Betrieb werde ohne Einschränkungen fortgeführt.

Ermittlungen laufen

Während in den sozialen Netzwerken bereits Bildmaterial kursiert, das die Festnahme einer hinkenden Person sowie einen von Polizisten umringten Verdächtigen am Boden zeigt, konzentrieren sich die Ermittlungen nun auf die Hintergründe der Tat.

Für Offset steht neben seiner gesundheitlichen Genesung vor allem das familiäre Wohl im Vordergrund: Der Rapper ist Vater mehrerer Kinder, drei davon – Kulture, Wave und Blossom – stammen aus der Ehe mit Cardi B.