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Die Ex-Freundin des Kommissars bittet die Ermittler:innen um Hilfe.
© Hersteller

ORF-Premiere: »Tatort: Fackel«

21.03.26, 00:00
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Krimi: Foroutan und Hasanovic ermitteln in Frankfurt

Spannung. Eine alte Bekannte, ein Hochhaus, das zur „Fackel“ wurde, und eine gefährliche Untersuchung: Edin Hasanovic und Melika Foroutan ermitteln wieder am Frankfurter „Tatort“. 

ORF-Premiere: »Tatort: Fackel«
© Hersteller

Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand trifft Kommissar Hamza Kulina (Edin Hasanovic) unerwartet seine Ex-Freundin wieder. Almila (Seyneb Saleh) hat ihre Mutter in den Flammen verloren und kämpft seither unermüdlich für Gerechtigkeit. Das Hochhaus mit Sozialwohnungen stand binnen weniger Minuten in Flammen – womöglich aufgrund von vorschriftswidrig verbautem Dämmmaterial. Als ein Untersuchungsausschuss ergebnislos zu enden droht, bittet Almila Hamza um Hilfe. Doch je näher die Kommissare der Wahrheit kommen, desto größer wird die Gefahr – für ihre Ermittlungen und für sie selbst.

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