Top-Filme am Sonntag

Action-Film: »The Marksman - Der Scharfschütze« mit Liam Neeson

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Spannung. Der Vietnam-Veteran Jim Hanson lebt in Arizona an der mexikanischen Grenze und ist seit kurzem verwitwet. Jetzt soll die Ranch zwangsversteigert werden. Seine Stieftochter Sarah arbeitet bei der Border Patrol. Als er die Mexikanerin Rosa und deren Sohn Miguel auf der Flucht vor einem Drogenkartell antrifft, kommt es am Grenzzaun zu einer Schießerei. Die junge Mutter wird tödlich verletzt. Bevor sie stirbt, bittet sie Jim, Miguel zu Verwandten nach Chicago zu bringen. Eine gefährliche Mission, denn die skrupellosen Banditen bleiben den beiden dicht auf den Fersen.

Packendes Melo-Drama: »Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder«

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Gefühle. Die taffe Anwältin Marie will mit ihrer besten Freundin Hilli in den Urlaub, diesmal nach Rom. Davor besuchen sie Hillis Tante Sanna. Deren Bandscheibenvorfall wirft aber alle Pläne um. Auf dem Land trifft Marie auf Simon, der kürzlich ein fahrbares Puppentheater von seinem Vater geerbt hat. Marie ist eigentlich verlobt, aber die beiden kommen sich trotzdem näher. Dann stellt sich heraus: Das Geheimnis von Simons Vater verbindet auch Marie und Simon.

Abenteuer-Film: »Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt«

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Action. Gerade als er am meisten gebraucht wird, wird Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) von Davy Jones gefangen gehalten. Gemeinsam begeben sich Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) und Captain Barbossa (Geoffrey Rush) auf eine verzweifelte Suche nach ihm. Ihr Grund? Captain Jack ist einer der neun Piratenfürsten, die gemeinsam für die Freiheitsliebe der Piraten kämpfen müssen.