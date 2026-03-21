Top-Filme am Samstag

ORF-Premiere: »Zweiter und letzter Teil: Braunschlag 1986«

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Komödie. Die Vergangenheit holt alle ein: Elfie Pfeisinger fordert von Gerri und Richard endlich echte Vaterpflichten für Sohn Winni ein. Während Gerri zeitgleich das Ende seiner Ehe mit Herta verarbeiten muss, schlittert Dr. Feist in eine handfeste Krise. Inmitten von Profitgier, Demonstrationen um Pfarrer Riccardo und den bizarren Plänen eines Investors sowie des Dorfkauzes Matussek verliert Gerri langsam die Kontrolle. Er fragt sich verzweifelt, wie er aus der ganzen Sache wieder herauskommt.

Ein Bergland-Krimi: »Alpentod: Im ewigen Eis« mit Veronika Ferres

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Spannung. In der Alpengemeinde Maisching wird die Leiche eines Mannes gefunden, der nach zwölf Jahren zurückgekehrt war. Während der Fund einer Gletscherleiche für mediales Aufsehen sorgt, stellt eine Forensikerin fest, dass der Rückkehrer ermordet wurde. Die Ermittlungen in der verschwiegenen Dorfgemeinschaft gestalten sich schwierig, doch das Team stößt auf ein tief vergrabenes Geheimnis.

Abenteuer-Film: »Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben«

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Fantasy. Der Barde Edgin und die Kriegerin Holga nehmen einen scheinbar einfachen Auftrag an, doch der geht schief und sie werden gefangen. Nach zwei Jahren Gefangenschaft gelingt ihnen endlich die Flucht. Zurück in der Heimat, stellen sie fest, dass der Bösewicht Forge die Macht an sich gerissen und Edgins Tochter entführt hat. Nun müssen sie ihm ein Artefakt entwenden, um ihn besiegen zu können.