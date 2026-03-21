Volksmusik: »Schlagerspaß mit Andy Borg«

Stimmung: Der Gastgeber in die Schwarzwälder Weinstube ein

Musik-Show. Im neuen „Schlagerspaß mit Andy Borg“ verwandelt sich der Weinstadl in eine musikalische Feststube voller Stars aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Neben viel Humor und herzerwärmenden Begegnungen steht vor allem eine große musikalische Hommage im Mittelpunkt: Peter Alexander, der im Juni 2026 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

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Andy Borg erinnert mit eigenen Medleys an sein Idol, während zahlreiche Gäste – darunter die JuZis, Tammy, die Nockis, Graham Bonney, Pupo, Madlen Rausch und viele weitere – für Stimmung, Emotionen und eine große Vielfalt an Schlagermusik sorgen. Es ist ein Abend voller Hits, Überraschungen und herzlicher Momente. Neben Schlagern und Volksmusik werden zudem Geschichten aus der Region und witzige Einlagen präsentiert, während Andy Borg gemeinsam mit seinen Gästen die zeitlose Magie der Musik zelebriert und eine Atmosphäre schafft, die Generationen verbindet.