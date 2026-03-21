»Der Quiz-Champion«

Duelle: Das Quiz-Event geht in die nächste Runde

Entertainment. In dieser packenden Quiz-Show mit Johannes B. Kerner stellt sich ein Herausforderer fünf absoluten Koryphäen in ihren jeweiligen Spezialgebieten. Nur wer die prominenten Experten in den Kategorien Sport, Literatur und Sprache, Musik, Ernährung sowie Film und Fernsehen bezwingt, hat die Chance auf den Hauptpreis von 100.000 Euro.

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Dieses Mal nehmen unter anderem Tim Mälzer (Ernährung), Julia Scharf (Sport), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) und Frank Plasberg (Zeitgeschehen) auf den Expertenthronen Platz. Die Hürde zum Sieg ist hoch: Nur wer alle fünf Duelle nacheinander für sich entscheidet, darf sich zum „Quiz-Champion“ krönen lassen. Sollten am Ende des Abends mehrere Bewerber diese beeindruckende Leistung vollbracht haben, kommt es im großen Finale zu einem entscheidenden Stechen um den gesamten Jackpot.