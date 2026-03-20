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WSG gegen GAK
© Gepa

WSG gegen GAK

Mit Rückenwind aus Graz: Rote Teufel peilen Tabellensprung an

20.03.26, 20:06
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Am Samstagabend kommt es in Innsbruck zum Wiedersehen zwischen der WSG Tirol und dem Grazer AK. Vor zwei Wochen behielten die Wattener an gleicher Stelle noch die Oberhand.

WSG-Coach Philipp Semlic (Samstag, 17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) wischt die Vergangenheit jedoch beiseite und betont, dass man wieder bei Null starte. Seine Mannschaft verlor zum Auftakt der Quali-Gruppe knapp in Ried, während die Grazer mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck anreisen. Ein Lichtblick für die Tiroler ist die mögliche Rückkehr von Matthäus Taferner, der nach seiner Verletzung wieder im Kader stehen könnte.

GAK peilt ersten Auswärtssieg seit November an

Die Truppe von Ferdinand Feldhofer liegt nur zwei Punkte hinter der WSG und könnte mit einem Sieg in der Tabelle an den Wattenern vorbeiziehen. Das Lazarett der Grazer lichtet sich rechtzeitig: Tobias Koch ist wieder voll einsatzfähig und auch Jacob Italiano steht zur Verfügung. Ein Erfolg in der Fremde wäre für die Steirer der erste seit vergangenem November.

Kleine Details entscheiden am Tivoli

Feldhofer ist zuversichtlich, da sein Team zuletzt stabil agierte und wichtige Leistungsträger rechtzeitig fit wurden. In Innsbruck wird es darauf ankommen, ob die WSG ihre Heimstärke erneut ausspielen kann oder ob der GAK den Schwung aus dem Heimsieg mitnimmt, um die Tabellenkonstellation in der Qualifikationsgruppe zu drehen.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol – GAK

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
  • Schiedsrichter: Lechner

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:1 (a)
  • 2:0 (h)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Sulzbacher, Naschberger, Müller, Böckle - Wels, Ola-Adebomi, Baden Frederiksen

Es fehlen: D. Gugganig (zurück im Teamtraining), Butler (Knie)

Fraglich: Taferner (Knöchel)

GAK: Stolz - Owusu, Pines, Vraa - Italiano, Schriebl, Olesen, Lichtenberger, Klassen - Hofleitner, Harakate

Es fehlen: Jano (Knöchel), Oberleitner (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.

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