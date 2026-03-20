Überlebenskampf gegen Ried: Linzer brauchen dringend drei Punkte

Im Linzer Donaupark kommt es am Samstag zum brisanten Oberösterreich-Derby zwischen Blau-Weiß und der SV Ried. Das Schlusslicht steht im Abstiegskampf bereits massiv unter Zugzwang.

Blau-Weiß Linz (Samstag, 17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) fehlen derzeit sechs Zähler auf das rettende Ufer, weshalb Trainer Michael Köllner die Marschroute klar vorgibt: Heimsiege sind Pflicht. In den bisherigen zwei Saisonbegegnungen zogen die Linzer gegen den Aufsteiger aus Ried jedoch zweimal den Kürzeren. Köllner erwartet ein intensives Zweikampfspiel, kann aber personell wieder aus dem Volleren schöpfen.

Ried mit schwerem Cup-Gepäck

Die SV Ried hat noch das kräfteraubende 120-Minuten-Spiel vom Mittwoch in den Knochen, das zudem mit dem Cup-Aus endete. Coach Maximilian Senft sieht darin eine mentale und körperliche Herausforderung, hofft aber, dass der Derby-Charakter die nötigen Extrazentprozente freisetzt. Verzichten müssen die Innviertler allerdings auf ihren gesperrten Führungsspieler Michael Sollbauer.

Rückkehrer machen Hoffnung

Bei den Gastgebern kehren mit Thomas Goiginger, Elias Bakatukanda und Cheick Conde drei wichtige Akteure ins Training zurück, was die Auswahl für Köllner deutlich erhöht. In einem voll besetzten Stadion wird es vor allem darauf ankommen, wer den Kampf um die sogenannten zweiten Bälle für sich entscheidet und den Druck im Tabellenkeller besser verarbeitet.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz – SV Ried

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Hofmann Personal Stadion, Linz Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2025/26:



0:2 (h)

1:2 (a)

Blau-Weiß Linz: Mantl - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Dahlqvist, Briedl, Conde, Bumberger - S. Seidl, Weissman, Goiginger

Es fehlen: Anderson (Knie)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Kirnbauer, Steurer - Bajic, Rossdorfer, Mayer, Pomer - Bajlicz - Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Sollbauer (gesperrt), F. Wimmer (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.