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© Gepa

Speed-Showdown

Kristall-Drama in Kvitfjell! Jagt Aicher Rekordfrau Shiffrin die Kugel ab?

20.03.26, 20:30
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In Kvitfjell fällt am Wochenende die Entscheidung im Frauen-Weltcup. Die 22-jährige Emma Aicher hat die historische Chance, Mikaela Shiffrin noch die große Kristallkugel wegzuschnappen.

Beim Weltcup-Finale in Norwegen liegt der Fokus voll auf den Speed-Rennen der Damen. In der Abfahrt (Samstag, 12:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) und im Super-G (Sonntag, 10:45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) geht es um alles. Emma Aicher liegt derzeit 140 Punkte hinter Shiffrin, hat aber in den schnellen Disziplinen klare Vorteile. Da Shiffrin die Abfahrt auslässt und in dieser Saison im Super-G kaum punktete, wittern die Deutschen die Chance auf ihre erst fünfte große Kugel der Geschichte.

Puelacher glaubt an den Coup

DSV-Chefcoach Andreas Puelacher, der jahrelang die ÖSV-Männer formte, traut seiner Athletin den ganz großen Wurf zu. Er betont, dass man diese seltene Chance unbedingt ergreifen wolle. Aicher kennt den Hang in Kvitfjell bestens und feierte dort im Vorjahr ihren ersten Weltcupsieg. Shiffrin hingegen hat auf dieser Strecke keine Erfahrungswerte, was das Duell trotz ihres Vorsprungs völlig offen macht.

Österreicherinnen mit Außenseiterchancen

Auch für die ÖSV-Damen geht es noch um Ehre und Kristall. Cornelia Hütter hat in der Abfahrt noch theoretische Chancen auf die Kugel, müsste dafür aber 92 Punkte auf Laura Pirovano aufholen – ein Kunststück, das der Steirerin bereits 2024 gelang. Im Super-G führt Sofia Goggia die Wertung an, wird aber von Alice Robinson gejagt. Die Österreicherinnen Nina Ortlieb und Mirjam Puchner wollen nach durchwachsenen Trainingsleistungen in den Rennen voll angreifen.

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