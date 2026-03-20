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TSV Hartberg
© Gepa

Austria-Revanche?

Austria Wien fordert Defensiv-Bollwerk Hartberg in der Meistergruppe

20.03.26, 20:00
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Die Wiener Austria peilt am Sonntag beim TSV Hartberg einen vollen Erfolg an, um sich vom Tabellennachbarn abzusetzen. Die Steirer gelten aktuell als das defensivstärkste Team der Liga.

Keine leichte Aufgabe für die Veilchen am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker), denn Hartberg hat die jüngsten drei Duelle gegen die Wiener gewonnen. Zudem ist die Elf von Manfred Schmid seit sieben Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Die Statistik unterstreicht die Stärke der Hausherren: Seit Jahresbeginn kassierte der TSV lediglich zwei Gegentore, erzielte offensiv aber auch nur drei Treffer.

Personalnot bei den Veilchen

Austria-Trainer Stephan Helm muss in der Steiermark auf die gesperrten Abubakr Barry und Tin Plavotic verzichten. Zudem steht hinter dem Einsatz von Sanel Saljic wegen Oberschenkelproblemen noch ein Fragezeichen. Helm gibt sich dennoch optimistisch und betont, dass sich in den letzten Wochen einige Spieler aufgedrängt haben, die nun ihre Chance nutzen können.

Schmid warnt vor Euphorie

Auch Hartberg-Coach Manfred Schmid hat mit Ausfällen zu kämpfen. Mit Youba Diarra und Tobias Kainz fehlt ein Großteil seines Stamm-Mittelfelds wegen Sperren. Zudem sind Kapitän Jürgen Heil und Abwehrchef Lukas Spendlhofer gesundheitlich angeschlagen. Trotz der herausragenden Bilanz gegen seinen Ex-Klub mahnt Schmid zur Vorsicht und fordert von seinem Team mehr Mut in der Offensive.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg – Austria Wien

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Profertil Arena, Hartberg
  • Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2025/26:

  • 3:1 (a)
  • 2:1 (h)

TSV Hartberg: Hülsmann - Pazourek, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Heil, Markus, Halwachs - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Diarra, Kainz (beide gesperrt), Komposch (Knie)

Fraglich: Heil, Spendlhofer (beide kränklich)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Handl - Ranftl, Maybach, Lee K., Lee T. - Fischer, Markovic - Eggestein

Es fehlen: Plavotic, Barry (beide gesperrt), Boateng (Mittelhandknochenbruch), Botic (Knöchel), Sarkaria, El Sheiwi (beide Knie), Aleksa (Oberschenkel)

Fraglich: Saljic (Oberschenkel)

Live auf Sky Sport Austria.

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