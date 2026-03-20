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Schicksalsspiel

WAC kämpft gegen Krise – Altach träumt vom Europacup-Play-off

20.03.26, 20:00
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In der Qualifikationsgruppe empfängt der Wolfsberger AC am Samstag den Tabellenführer SCR Altach. Für WAC-Coach Ismail Atalan steht bei diesem Heimspiel alles auf dem Spiel.

Während die Altacher (Samstag, 17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) seit Jahresbeginn elf Punkte aus sechs Spielen holten und im Cupfinale stehen, sieht es im Lavanttal düster aus. Der WAC konnte unter Atalan seit Mitte November erst einen einzigen Sieg feiern. Trotz des massiven Drucks spürt der deutsche Trainer nach eigenen Angaben viel Zuspruch aus der Kabine und verspricht, weiterhin sein Bestes zu geben.

Altach nutzt das Momentum

Die Vorarlberger reisen mit breiter Brust nach Kärnten und gewannen bereits die ersten zwei Saisonduelle gegen die Wölfe. SCR-Trainer Ognjen Zaric möchte die Krise des Gegners eiskalt ausnutzen, warnt aber davor, jetzt schon von internationalen Träumen abzuheben. Für Altach geht es primär darum, den Vorsprung von zehn Punkten auf das Tabellenschlusslicht weiter abzusichern.

Vorsprung auf die Rote Laterne

Die Realität für Altach heißt Klassenerhalt, der bei einem Sieg in greifbare Nähe rückt. Der WAC hingegen muss dringend punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Ob Atalan bei einem weiteren Misserfolg die anstehende Länderspielpause als Trainer übersteht, bleibt die brennende Frage im Lavanttal.

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