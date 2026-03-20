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Titelkampf in Wien

Hütteldorfer wollen Erfolgslauf gegen Cup-Finalisten LASK fortsetzen

20.03.26, 20:00
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In der zweiten Meistergruppenrunde der Bundesliga peilt Rapid am Sonntag gegen den LASK die Fortsetzung ihres Erfolgslaufs an. Die Wiener liegen nur noch drei Zähler hinter der Tabellenspitze.

Nach dem Aufschwung mit drei Siegen und einem Remis herrscht bei den Hütteldorfern für Sonntag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) beste Stimmung. Speziell die beiden 1:0-Erfolge gegen Red Bull Salzburg gaben dem Team von Johannes Hoff Thorup mächtig Auftrieb. Der Trainer bleibt vor dem Duell gegen die punktegleichen Oberösterreicher aber gewohnt sachlich. Er betont, dass der Fokus allein auf der stetigen Entwicklung liege und man sich in der Vorbereitung an Teams orientiert habe, die ähnlich wie die Linzer agieren.

Kein Platz für Pathos

Trotz der Euphorie im Umfeld warnt der Däne davor, zu früh vom Titel zu sprechen. Er wolle die Träume der Fans zwar nicht zerstören, unterscheidet aber strikt zwischen der Erwartungshaltung von außen und der täglichen Arbeit im Verein. Beim LASK tankte man zuletzt mit dem Einzug ins Cup-Finale ordentlich Selbstvertrauen, was die Aufgabe für Rapid nicht einfacher macht.

Kühbauer kehrt nach Wien zurück

LASK-Coach Dietmar Kühbauer zeigt großen Respekt vor der Qualität der Wiener und erwartet ein komplett anderes Spiel als zuletzt im Cup. Für ihn wird die richtige Balance zwischen stabiler Defensive und mutigem Offensivspiel entscheidend sein. Aufgrund einer Teilstadionsperre sind für den Schlager im Allianz Stadion nur 16.500 Karten aufgelegt, von denen bis Freitagmittag bereits 11.500 abgesetzt waren.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid – LASK

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Allianz Stadion, Wien
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:3 (a)
  • 0:2 (h)

SK Rapid: Hedl - Schöller, Cvetkovic, Raux-Yao - Bolla, Börkeeiet, Amane, Horn - Wurmbrand, Weimann, M. Seidl

Es fehlen: Nunoo (Muskelverletzung im Oberschenkel), Schaub, Mbuyi, Ndzie, Weixelbraun (alle Knieverletzung), Marcelin (Oberschenkelverletzung)

LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Tornich, Andrade - Bogarde - Jörgensen, Lang, Horvath, Bello - Kalajdzic, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.

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