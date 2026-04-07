Sorge um Lady Gaga: "Herz ist gebrochen" - Sängerin kann nicht auftreten

Pop-Ikone Lady Gaga musste ihren Auftritt in Montreal überraschend streichen.

Am kommenden Montag (13. April 2026) will Lady Gaga eigentlich ihre Welttournee in New York beenden, doch nun gibt es gesundheitliche Probleme.

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Die Sängerin hat ihr Konzert in Montreal kurzfristig abgesagt, nachdem sich ihr Zustand verschlechtert hat. „Mein Arzt hat mir dringend geraten, heute nicht aufzutreten, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient“, erklärte der Star am Montag in einer Instagram-Story.

© Instagram

Infektion seit mehreren Tagen

Die Musikerin laboriert bereits seit einiger Zeit an der Erkrankung. Sie kämpfe mit der Atemwegsinfektion bereits seit einigen Tagen und „tue alles, was ich kann, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden, aber es ist schlimmer geworden“, so die „Born This Way“-Sängerin. Sie sei wegen der Absage „völlig am Boden zerstört“ und könne sich „wirklich nicht schlechter darüber fühlen“, dass sie ihre Fans nun „im Stich lasse“.

Ungewissheit vor Tour-Abschluss

Die Sängerin war im Rahmen ihrer „Mayhem Ball“-Tour bereits vergangenen Donnerstag und Freitag in Montreal auf der Bühne gestanden. Ob die nächsten geplanten Termine wie geplant stattfinden können, ist aktuell noch unklar:

Donnerstag, 9. April, in Saint Paul (Minnesota)

Freitag, 10. April, in Saint Paul (Minnesota)

Montag, 13. April, Tour-Abschluss in New York

Lady Gaga in Rio de Janeiro © Getty

Wiederholte Probleme mit Gesundheit

Es ist nicht das erste Mal, dass die mehrfache Grammy-Gewinnerin kürzertreten muss. Bereits im vergangenen September hatte sie einen Auftritt in Miami aufgrund von Stimmproblemen abgesagt. Die aktuelle Welttournee läuft seit vergangenem Sommer und nähert sich nun dem großen Finale.