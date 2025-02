E-Scooter-Fahrer (19) auf Drogen raste durch Busstation

Eine 19-Jähriger lieferte sich in St. Pölten mit seinem E-Scooter eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

NÖ. Eine Zivilstreife hatte den 19-jährigen einheimischen Niederösterreicher bemerkt, als er auf der Josefstraße in der Landeshauptstadt mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" Richtung Norden unterwegs gewesen war, berichtete die Polizei am Freitag. Statt stehenzubleiben, raste der junge Mann davon. Schließlich wurde er an seiner Wohnadresse angehalten. Der 19-Jährige wird der Verwaltungsbehörde angezeigt.

Als die Streife mit dem Zivilwagen den Lenker verfolgte, steuerte der junge Mann seinen E-Scooter mit überhöhter Geschwindigkeit unmittelbar vor einer Bushaltestelle auf den Gehsteig, wobei laut Polizei mehrere Wartende gefährdet wurden. Danach flüchtete er an seiner Wohnadresse in ein Stiegenhaus, dort wurde er von den Beamten angehalten. Ein Urintest und eine Untersuchung ergaben eine Beeinträchtigung durch Suchtgift und Übermüdung. Der 19-Jährige besitzt keine gültige Lenkberechtigung der Klasse AM (für Mopeds und Microcars) - eine Überprüfung des E-Rollers ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Wie ein Behördensprecher nämlich erklärt, bräuchte jeder, dessen Scooter mehr als Sachen drauf hat, eigentlich einen AM-Schein.

Der 19-Jährige wird wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.