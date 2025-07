Großeinsatz: Lagerhalle in Penzing in Flammen

Der Brand war am Dienstagabend ausgebrochen.

Der Brand war am Dienstagabend in einem Entsorgungsbetrieb in der Cumberlandstraße in Penzing ausgebrochen. Die Flammen und die große Rauchsäule waren in der ganzen Region zu sehen, deshalb gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr ein. Ausgebrochen war das Brand in zwei Müll-Lagerboxen. Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit zwölf Einsatzfahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer mit mehreren Löschleitungen und Wasserwerfern ablöschen. Insgesamt standen 300 Quadratmeter Fläche in Brand, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Verletzt wurde niemand.

© Stadt Wien/Feuerwehr

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen. Gebrannt hat der Müll in einer Lagerhalle, die an allen Seiten offenstehend ist. Die Ausbreitung der Flammen auf die Gebäudekonstruktion und angrenzende Lagerungen konnten die Feuerwehrleute verhindern und so den Schaden minimieren, sagte Figerl.

Großtanklöschfahrzeug und Großlüfter eingesetzt

Für die Löscharbeiten kamen auch Spezialfahrzeuge, darunter ein Großtanklöschfahrzeug und ein Großlüfter, zum Einsatz. Nach einer halben Stunde war die Brandintensität laut Aussendung gebrochen. Für die aufwendigen Nachlöscharbeiten setzten die Feuerwehrleute unter anderem auch einen Baggerlader ein, um sämtliche Glutnester ablöschen zu können. Gegen 1.30 Uhr früh war der Einsatz beendet.