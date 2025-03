Kein Alkoholfasten: 19 Führerscheine abgenommen

Es wurden viele Lenker erwischt, die eindeutig kein Alkohlfasten machen.

Ktn. Auch nach der Faschingszeit wird kontrolliert: In der Nacht auf Freitag hat die Polizei eine Schwerpunktaktion durchgeführt. Bei 40 Kontrollen stellten die Beamten eine Alkoholisierung oder Drogeneinfluss fest. Bei der Schwerpunktaktion unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung mussten 19 Lenker ihren Schein abgeben.15 Mal wurde eine so hohe Alkoholisierung festgestellt, dass die Lenkberechtigung entzogen wurde. Zudem wurde 21 Mal eine Alkoholisierung zwischen 0,5 und 1,2 Promille festgestellt. In vier Fällen war Drogeneinfluss der Grund den Führerschein zu verlieren. Insgesamt wurden 305 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt. Zusätzlich stellte die Polizei 388 Organmandate aus.