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Zwei Wiener am Großglockner von Lawine erfasst
© Getty

Rettungshubschrauber

Zwei Wiener am Großglockner von Lawine erfasst

24.05.26, 09:30
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Zwei 27-jährige Wiener sind am Samstagnachmittag auf der Kärntner Seite des Großglockners von einer Lawine erfasst worden. 

Die beiden Skitourengeher wurden dabei teilweise verschüttet und konnten sich rasch aus dem Schnee befreien. Sie wurden von einem Rettungshubschrauber geborgen, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Die beiden Männer hatten geplant, im Glocknerbiwak zu übernachten und am nächsten Tag auf dem Weg zum Gipfel die Pallavicinirinne zu durchsteigen. Rund 300 Meter unterhalb des Glocknerbiwaks löste sich dann ein Schneebrett, das die beiden verschüttete.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass zwei weitere Skitourengeher, die die beiden zuvor überholt hatten, ebenfalls von der Lawine erfasst worden waren, wurde ein planmäßiger Lawineneinsatz eingeleitet. Das war allerdings nicht der Fall.

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