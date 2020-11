Mann bei Streit in Grazer Mehrparteienhaus erstochen

43-jähriger erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Graz. Bei einem Streit zwischen zwei Bekannten in einem Grazer Mehrparteienhaus ist am Dienstagabend ein 43-Jähriger mit einem Messer erstochen worden. Der Mann erlag kurz nach 19.00 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern in der Lilienthalgasse war es gegen 17.45 Uhr gekommen. Während das Opfer der Attacke ins Spital gebracht wurde, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter in unmittelbarer Nähe unverletzt fest.

Waffe sichergestellt

Die Identität des Verdächtigen war direkt nach der Tat laut Polizeisprecher Fritz Grundnig noch nicht gesichert, er wurde aber noch im Gebäude, in dem es passiert war, festgenommen. Die verwendete Waffe wurde sichergestellt, allerdings konnte vorerst noch nicht gesagt werden, um welches Messer es sich dabei genau handelt. Genauso offen ist der Grund für den vorangegangenen Streit der Männer und auch, in wessen Wohnung es zur Bluttat gekommen war.

Das Opfer, ein 43-Jähriger, erlitt in jedem Fall so schwere Verletzungen, dass er wenig später im Spital starb. Der Tatort, die Lilienthalgasse im Grazer Bezirk Eggenberg, befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Pfarre St. Vinzenz, von wo aus Pfarrer Wolfgang Pucher die Idee der Vinzigemeinschaften für sozial benachteiligte und obdachlose Menschen in den 90er-Jahren geboren hatte.