Mit 146 km/h durch 70er-Zone in Grein - Motorrad beschlagnahmt

Die Polizei hat Freitagnachmittag auf der Bundesstraße von Grein Richtung Dimbach (Bezirk Perg) ein Motorrad beschlagnahmt, nachdem der Fahrer gut doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen war.

OÖ. Der 25-Jährige raste in einer 70er-Zone mit 146 km/h durch das Gemeindegebiet von Grein.

Dem Biker wurden sowohl der Führerschein als auch das Motorrad nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Perg vorläufig abgenommen, so die Polizei.