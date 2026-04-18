Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Motorrad
© Getty

Führerschein weg

Mit 146 km/h durch 70er-Zone in Grein - Motorrad beschlagnahmt

18.04.26, 15:34
Teilen

Die Polizei hat Freitagnachmittag auf der Bundesstraße von Grein Richtung Dimbach (Bezirk Perg) ein Motorrad beschlagnahmt, nachdem der Fahrer gut doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen war. 

. Der 25-Jährige raste in einer 70er-Zone mit 146 km/h durch das Gemeindegebiet von Grein.

Dem Biker wurden sowohl der Führerschein als auch das Motorrad nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Perg vorläufig abgenommen, so die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen