Nach Attentat: Villach sagt Faschingsumzug ab

Der islamistische Terroranschlag hat Villach hart getroffen. Nun ist eine erste Entscheidung rund um den beliebten Villacher Fasching getroffen worden.

Ein 23-jähriger asylberechtigter Syrer griff am vergangenen Samstag wahllos Menschen in der Innenstadt von Villach an. Dabei tötete er mit einem Klappmesser einen 14-jährigen Buben und verletzte fünf andere Menschen teilweise schwer.

Die Faschingsgilde hat auf den Terrorangriff in Villach reagiert und nach dem Attentat den Faschingsumzug abgesagt.

Die Gilde hat den Sicherheitsstab der Stadt Villach über die Entscheidung informiert. Somit ist es offiziell, dass kein Umzug stattfinden wird. Dieser wäre für den 1. März in der Innenstadt geplant gewesen. Die Faschingssitzung ist davon nicht betroffen, diese wird wie geplant für den ORF aufgezeichnet.