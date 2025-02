Blauer wird Ortschef in Gerasdorf bei Wien

Gemeinde-Wahlen: SPÖ will "schwarz-blaue Welle" brechen Die sozialdemokratischen Gemeindevertreter (NÖ GVV) haben sich am Donnerstag beim traditionellen Neujahrsempfang in Ybbs (Bezirk Melk) auf die Gemeinderatswahlen eingestimmt. Man wolle "möglichst viele rote Punkte in diesem schwarz-blauen Meer" behalten.