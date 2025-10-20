Sicherheit beginnt mit Vertrauen: Mit dem Format "Coffee with Cops“ im Rathaus Schwechat soll der Dialog zwischen Bevölkerung und Exekutive weiter gestärkt werden.

Das Rathaus Schwechat war erneut Treffpunkt für das Format "Coffee with Cops". Dabei standen Vertreter der Polizei den Bürgern bei einer Tasse Kaffee für Fragen, Anliegen und Gespräche rund um das Thema Sicherheit zur Verfügung. Auch Bürgermeisterin Karin Baier nutzte die Gelegenheit zum Austausch und zeigte sich erfreut über die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei: "Wir freuen uns immer über den Besuch der Polizei – unserem 'Freund und Helfer‘ – da wir als Stadt eine sehr enge und gute Zusammenarbeit pflegen.“

Sicherheit beginnt mit Vertrauen

Das niederschwellige Informationsformat ermöglicht Bürgern, in lockerer Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Viele Themen lassen sich hier einfacher ansprechen als bei einem Besuch auf der Dienststelle.