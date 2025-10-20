Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Coffee with Cops" im Rathaus Schwechat
© Stadtgemeinde Schwechat

Sicherheitstreffen

"Coffee with Cops" im Rathaus Schwechat

20.10.25, 10:43
Teilen

Sicherheit beginnt mit Vertrauen: Mit dem Format "Coffee with Cops“ im Rathaus Schwechat soll der Dialog zwischen Bevölkerung und Exekutive weiter gestärkt werden. 

Das Rathaus Schwechat war erneut Treffpunkt für das Format "Coffee with Cops". Dabei standen Vertreter der Polizei den Bürgern bei einer Tasse Kaffee für Fragen, Anliegen und Gespräche rund um das Thema Sicherheit zur Verfügung. Auch Bürgermeisterin Karin Baier nutzte die Gelegenheit zum Austausch und zeigte sich erfreut über die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei: "Wir freuen uns immer über den Besuch der Polizei – unserem 'Freund und Helfer‘ – da wir als Stadt eine sehr enge und gute Zusammenarbeit pflegen.“

Sicherheit beginnt mit Vertrauen

Das niederschwellige Informationsformat ermöglicht Bürgern, in lockerer Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Viele Themen lassen sich hier einfacher ansprechen als bei einem Besuch auf der Dienststelle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden