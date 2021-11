Nach der Absage wurden jetzt alternative Angebote präsentiert.

St. Pölten. Nach einer Corona-bedingten Absage des diesjährigen Christkindlmarktes am Rathausplatz hat die Stadt St. Pölten am Freitag alternative Angebote präsentiert. Der "Eiszauber" wird von 850 auf 1.200 Quadratmeter vergrößert und ist von 17. Dezember 2021 bis zum Ende der Semesterferien am 13. Februar 2022 geöffnet. Zudem werden Lesungen mit Schauspielerin Veronika Polly, Weihnachtsmärchen, Beleuchtungsshows von Lichtkünstler Markus Kautz und Musik vom Bläserquartett geboten.

"Bei uns ist auch in der stillen Jahreszeit einiges los, Sicherheit und Qualität der Angebote haben dabei aber jedenfalls Vorrang", hielt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) laut Aussendung in Bezug auf die Absage des Adventmarktes fest. Mit einer erneuten Wirtschaftsförderung in Höhe der Schanigartenabgabe wolle man "möglichst viele Gastronomiebetriebe in der Innenstadt motivieren, auch im Winter ihr Gastgartenangebot mit Punsch, Glühwein und Co aufrechtzuhalten", erklärte Stadler.

Die Eisfläche auf dem Rathausplatz steht an den Vormittagen Schulen zur Verfügung. Am Nachmittag, an den Wochenenden sowie an Feiertagen ist für das gesamte Publikum geöffnet. Das Sicherheits-und Zugangskonzept vom Vorjahr wird fortgeführt. An den langen Einkaufssamstagen im Advent erzählt Autorin Leni Steindl aus ihrem Märchenbuch "Fridolin", manchmal unterstützt vom singenden Christkindl