Tierschutzhaus sucht Namen für verwaiste Katzenbabys

Sie sind gerade erst wenige Tage auf der Welt und müssen schon ohne ihre Mutter auskommen. Im Tierschutzhaus kümmert sich ein engagiertes Team um drei Katzenbabys. Nuss wurde die Community eingeladen, den kleinen Kämpfern Namen zu geben.

Gerade einmal zwei Tage alt waren die drei winzigen Fellknäuel, als sie mutterlos aufgenommen wurden. Ihre Augen noch geschlossen, ihre Bewegungen tastend, aber ihr Lebenswille bereits spürbar. Im Tierschutzhaus Vösendorf beginnt mit ihnen die diesjährige Kittensaison. Rund um die Uhr kümmern sich die Pflegerinnen und Pfleger um die hilflosen Geschöpfe. Alle paar Stunden bekommen sie Aufzuchtmilch aus dem Fläschchen, dazu Wärme, Nähe und Geborgenheit. "Die ersten Lebenswochen sind kritisch. Ohne ihre Mutter sind Katzenbabys vollkommen auf menschliche Hilfe angewiesen“, sagt Martin Aschauer, Sprecher des Tierschutzhauses.

Namen für Samtpfoten gesucht

Tag und Nacht begleiten die Pflegerinnen und Pfleger die drei Neugeborenen durch ihre ersten, so entscheidenden Lebenstage. "Es ist eine herausfordernde, aber auch sehr dankbare Aufgabe, die Kleinen großzuziehen", erklärt Aschauer. Noch haben die kleinen Kätzchen keine Namen. Doch genau das soll sich jetzt ändern. Das Tierschutzhaus bittet die Öffentlichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Namensvorschläge einzureichen.

Die kleinen Kätzchen haben noch keinen Namen. © Tierschutz Austria ×

"Die ersten Namen der Saison sind für uns immer etwas Besonderes“, sagt Martin Aschauer. "Sie erzählen nicht nur eine Geschichte, sie geben diesen winzigen Wesen Identität und Aufmerksamkeit – auch über unsere Arbeit hinaus.“ Namensvorschläge können bis Sonntag per E-Mail an kommunikation@tierschutz-austria.at gesendet werden. Die schönsten Ideen werden am Montag auf Facebook und Instagram zur Wahl gestellt. Wer den kleinen Kämpfern einen Namen schenkt, gibt ihnen ein Stück Zukunft.