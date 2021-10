Eine Flasche Gin intus.

Die Polizei hat Sonntagfrüh in Wels einen 41-jährigen Autofahrer mit 2,32 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Der Mann war mit seinem Wagen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise angehalten worden und gab gegenüber den Beamten an, eine Flasche Gin konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.